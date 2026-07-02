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影／北竿鄉民突發昏迷 海巡緊急跨海救援後送醫院搶救

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

海巡署艦隊分署馬祖海巡隊今天中午接獲連江縣消防局通報，北竿有鄉民突發昏迷，緊急出動船艇跨海救援後送連江縣立醫院搶救。

今天中午12時許，海巡署第十一巡防區接獲連江縣消防局通報，北竿鄉年約70歲謝姓男子因不明原因昏迷，經醫療人員評估有緊急就醫需求，須儘速後送至連江縣立醫院接受進一步檢查與治療。由於北竿醫療資源及專科設備有限，為爭取黃金救援時間，馬祖海巡隊立即派艇執行醫療後送任務。

第十一巡防區接獲連江縣消防局通報後，立即指揮艦隊分署馬祖海巡隊派遣線上巡防艇PP-3522艇前往北竿白沙港，並由金馬澎分署第一○岸巡隊白沙安檢所、連江縣消防局及海巡人員共同協助病患謝姓男子及陪同家屬安全登艇。巡防艇隨即以最高安全航速航返南竿福澳港，抵港後由海巡人員與醫護人員接力完成病患轉送，並由救護車送往連江縣立醫院接受緊急醫療處置。

馬祖海巡隊表示，馬祖地區四鄉五島醫療資源分散，島際交通主要仰賴海運，遇有緊急醫療需求時，海巡署均配合醫療單位專業評估，即時派艇執行醫療後送任務，全力協助病患爭取救治時效。

據海巡署艦隊分署統計，今年度截至目前，馬祖海巡隊已執行8件緊急醫療後送案件。海巡署將持續秉持「救生、救難、服務」精神，接獲通報即迅速投入救援，以實際行動守護離島居民生命安全，成為鄉親最堅實的海上守護力量。

馬祖海巡隊今天中午接獲連江縣消防局通報，北竿有鄉民突發昏迷，緊急出動船艇跨海救援後送連江縣立醫院搶救。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊今天中午接獲連江縣消防局通報，北竿有鄉民突發昏迷，緊急出動船艇跨海救援後送連江縣立醫院搶救。圖／馬祖海巡隊提供

馬祖海巡隊今天中午接獲連江縣消防局通報，北竿有鄉民突發昏迷，緊急出動船艇跨海救援後送連江縣立醫院搶救。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊今天中午接獲連江縣消防局通報，北竿有鄉民突發昏迷，緊急出動船艇跨海救援後送連江縣立醫院搶救。圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 海巡 馬祖

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