基隆水電工葬身火場妻女帶孫女外出逃一劫 里長嘆：顧家好男人

基隆市中山區中山二路1巷一棟4層樓透天厝昨晚大火，60歲屋主邱姓水電工葬身火場，消防局火調人員今場勘驗發現起火點在客廳，延燒到邱男的房間，被濃煙嗆昏逃生不及，起火原因已採證釐清。邱男的妻女帶著孫女剛好外出逃過一劫，當地里長惋惜說「邱男是公認顧家好男人」。

基隆市消防局昨晚9時38分獲報一棟民宅3樓火警，消防人員到場後，3樓火舌從客廳燒出陽台，瞬間陷入一片火海，已全面燃燒，立刻布水線從外架梯射水灌救。

消防人員說，火警發生當時，住在2樓是邱男的姊姊，聽到3樓有疑似電線走火的爆裂聲衝出逃命，邱男的女婿則住4樓，冢人試圖打開3樓大門救邱男，但被竄出大火及濃煙所阻。消防人員控制火勢後，破門進入搜索找到倒在房間的邱男。

消防局第一大隊副大隊長王博昇表示，到達現場時火勢很大，屋主邱男當時獨自在家，疑在房間內睡覺逃生不及，有家屬從外要開門救人，但火勢及濃煙太大無法進入。消防人員救出邱男呈現OHCA（到院前沒有呼吸心跳），送基隆長庚醫院搶救不治。

中興里長李進發說，邱男一家人住在同一棟樓，邱男是水電工很老實顧家，每天下班後都趕回家陪太太與照顧孫女，是鄰里間公認顧家的好男人，發生意外鄰居都很不捨。

消防局火調人員今到火場勘驗，起火點在客廳，延燒到房間，起火原因是否電線走火、電器因素有關，已採證，確切原因還待鑑定釐清。警方已報請檢方相驗，邱男疑吸入過量濃煙，送醫搶救不治。