快訊

友達爆7,325萬元違約交割 驚見隔日沖大戶「虎尾幫」成今年第16起警鐘

名店中鏢！致癌問題油流向曝光 含聯華、桂冠、爭鮮等224家業者

外資賣超890億元 「這檔記憶體股」竟逆勢獲買超4.1萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆水電工葬身火場妻女帶孫女外出逃一劫 里長嘆：顧家好男人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中山區中山二路1巷一棟4層樓透天厝昨晚大火，60歲屋主邱姓水電工葬身火場，消防局火調人員今場勘驗發現起火點在客廳，延燒到邱男的房間，被濃煙嗆昏逃生不及，起火原因已採證釐清。邱男的妻女帶著孫女剛好外出逃過一劫，當地里長惋惜說「邱男是公認顧家好男人」。

基隆市消防局昨晚9時38分獲報一棟民宅3樓火警，消防人員到場後，3樓火舌從客廳燒出陽台，瞬間陷入一片火海，已全面燃燒，立刻布水線從外架梯射水灌救。

消防人員說，火警發生當時，住在2樓是邱男的姊姊，聽到3樓有疑似電線走火的爆裂聲衝出逃命，邱男的女婿則住4樓，冢人試圖打開3樓大門救邱男，但被竄出大火及濃煙所阻。消防人員控制火勢後，破門進入搜索找到倒在房間的邱男。

消防局第一大隊副大隊長王博昇表示，到達現場時火勢很大，屋主邱男當時獨自在家，疑在房間內睡覺逃生不及，有家屬從外要開門救人，但火勢及濃煙太大無法進入。消防人員救出邱男呈現OHCA（到院前沒有呼吸心跳），送基隆長庚醫院搶救不治。

中興里長李進發說，邱男一家人住在同一棟樓，邱男是水電工很老實顧家，每天下班後都趕回家陪太太與照顧孫女，是鄰里間公認顧家的好男人，發生意外鄰居都很不捨。

消防局火調人員今到火場勘驗，起火點在客廳，延燒到房間，起火原因是否電線走火、電器因素有關，已採證，確切原因還待鑑定釐清。警方已報請檢方相驗，邱男疑吸入過量濃煙，送醫搶救不治。

基隆水電工葬身火場，妻女帶孫女外出逃一劫，里長嘆：顧家好男人。記者游明煌／翻攝
基隆水電工葬身火場，妻女帶孫女外出逃一劫，里長嘆：顧家好男人。記者游明煌／翻攝

基隆 里長 消防人員

延伸閱讀

影／基隆某大樓昨晚大火有爆炸聲 60歲男屋主受困救出送醫不治

北市社子島廠房暗夜竄火冒煙！射水75分鐘撲滅 起火原因待查

桃園火車站冒濃煙！2樓店家失火 6消防車緊急趕抵 無人傷亡

影／宜蘭冬山鄉竹林工寮驚傳火警 84歲老翁逃生不及慘成焦屍

相關新聞

影／北竿鄉民突發昏迷 海巡緊急跨海救援後送醫院搶救

海巡署艦隊分署馬祖海巡隊今天中午接獲連江縣消防局通報，北竿有鄉民突發昏迷，緊急出動船艇跨海救援後送連江縣立醫院搶救。

基隆水電工葬身火場妻女帶孫女外出逃一劫 里長嘆：顧家好男人

基隆市中山區中山二路1巷一棟4層樓透天厝昨晚大火，60歲屋主邱姓水電工葬身火場，消防局火調人員今場勘驗發現起火點在客廳，延燒到邱男的房間，被濃煙嗆昏逃生不及，起火原因已採證釐清。邱男的妻女帶著孫女剛好外出逃過一劫，當地里長惋惜說「邱男是公認顧家好男人」。

蔣萬安KTV稽查被批打斷歡唱 北市警：青春專案全國同步

台北市長蔣萬安6月30日晚間率市府跨局處人員前往KTV等娛樂場所，執行暑期「青春專案」聯合稽查；有網友在社群發文抱怨，當晚與朋友歡唱時遇到市府人員臨檢，消防宣導影片也多次播放，3小時歡唱時間少了近半小時，歌單還被清空，質疑稽查淪為作秀。

宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外 逃逸移工見警心虛躲蓄水池溺斃

宜蘭縣蘇澳鎮「煙波飯店」二期新建工程工地今天驚傳工安意外，由於行政院長卓榮泰明天將至蘇澳視察，警方上午10時許進行場地勘查，一名疑似非法移工見到警察來試圖逃脫，疑因心虛躲避查緝，竟自行掀開地下3樓防護網躲入滿水蓄水池，不幸溺斃。

影／宜蘭冬山鄉竹林工寮驚傳火警！84歲老翁逃生不及 慘成焦屍

宜蘭冬山鄉今天發生奪命火警，縣消防局於下午15時11分接獲民眾報案，指冬山鄉香南路179巷一處竹林附近冒出猛烈濃煙，因現場天乾物燥且周遭皆為竹林，火勢一發不可收拾。冬山分隊等多個分隊趕往灌救，雖於15時35分控制火勢，但現場發現一名84歲曾姓老翁已燒成焦黑死亡。

高雄救護車左轉進急診室撞機車　騎士噴飛受傷 雙方均有錯原因曝

高市消防局一輛救護車今天上午8時45分許執行救援任務，左轉駛進鳳山醫院急診室時，不慎撞飛騎機車的蘇姓男子，致蘇男噴飛手腳擦挫傷，警方研判，當時救護車已關閉警鳴器，應以一般路權規定禮讓直行車，另騎士未注意車前狀況，雙方均有錯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。