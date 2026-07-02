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蔣萬安KTV稽查被批打斷歡唱 北市警：青春專案全國同步
台北市長蔣萬安6月30日晚間率市府跨局處人員前往KTV等娛樂場所，執行暑期「青春專案」聯合稽查；有網友在社群發文抱怨，當晚與朋友歡唱時遇到市府人員臨檢，消防宣導影片也多次播放，3小時歡唱時間少了近半小時，歌單還被清空，質疑稽查淪為作秀。
貼文引發討論，有人認為市長帶隊稽查打亂消費者興致，但也有人認為暑假期間針對青少年常出入場所，加強安全檢查有其必要。
北市警局今天回應，暑期「青春專案」是中央每年暑假期間推動的全國性專案，各縣市均依中央規畫同步執行，並非台北市單獨辦理。北市結合警察、教育、社政、衛生等單位，針對青少年常出入場所進行聯合稽查、宣導及安全維護。
警方表示，青春專案目的在防範青少年暑假期間接觸毒品、詐騙、性剝削及其他不法風險，並檢查娛樂場所的消防、公共安全及營業管理情形，盼提供較安全的暑期環境。
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