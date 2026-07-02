宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外 逃逸移工見警心虛躲蓄水池溺斃

宜蘭縣蘇澳鎮「煙波飯店」二期新建工程工地今天驚傳工安意外，由於行政院長卓榮泰明天將至蘇澳視察，警方上午10時許進行場地勘查，一名疑似非法移工見到警察來試圖逃脫，疑因心虛躲避查緝，竟自行掀開地下3樓防護網躲入滿水蓄水池，不幸溺斃。

據了解，該名男移工疑似為非法逃逸身分，當時他看見警察巡邏靠近，疑因心虛想要躲避查緝，竟鋌而走險，自行把工地地下3樓的蓄水池防護網掀開並躲入其中；當時蓄水池正值滿水狀況，移工受困其中不慎溺斃，直到下午1時許才被人員發現，連忙報案救援。

當救援單位接獲通報趕抵現場時，死者遺體已被同伴移至1樓，已無生命跡象（OHCA）；意外發生後，工地現場其他疑似同樣遭到非法僱用的移工，因目睹意外且害怕非法身分曝光，驚嚇之下紛紛逃離現場；事後趕到的工頭面對警方訊問，更是一問三不知，推稱不知道工人來源。

檢警對此進行初步研判，不排除是下游包商違法招攬黑工，導致移工見警巡邏心虛、躲入水池進而釀成這起悲劇。目前雇主部分已先依規定進行職安通報，宜蘭縣政府勞工處、移民署與外事警察均已全面介入，正積極比對資料庫全力追查死者身分及在逃黑工下落，至於確切死因是否為單純生前溺水，將由檢警進一步相驗釐清。

宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外，逃逸移工見到警察心虛，躲進蓄水池造成溺斃，數小時之後才被發現屍體。圖／民眾提供

宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外，逃逸移工見到警察心虛，躲進蓄水池造成溺斃，數小時之後才被發現屍體。圖／民眾提供