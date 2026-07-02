快訊

佐藤二朗公司最新聲明曝光 怒駁職場霸凌指控：諮詢專業人士「不構成騷擾」

賴總統子弟兵涉詐助理費一審判7年 立委林宜瑾聲明曝光

有錢不能自由運用？軍公教加薪4% 基層公務員喊話「這制度」也要改

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外 逃逸移工見警心虛躲蓄水池溺斃

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳鎮「煙波飯店」二期新建工程工地今天驚傳工安意外，由於行政院長卓榮泰明天將至蘇澳視察，警方上午10時許進行場地勘查，一名疑似非法移工見到警察來試圖逃脫，疑因心虛躲避查緝，竟自行掀開地下3樓防護網躲入滿水蓄水池，不幸溺斃。

據了解，該名男移工疑似為非法逃逸身分，當時他看見警察巡邏靠近，疑因心虛想要躲避查緝，竟鋌而走險，自行把工地地下3樓的蓄水池防護網掀開並躲入其中；當時蓄水池正值滿水狀況，移工受困其中不慎溺斃，直到下午1時許才被人員發現，連忙報案救援。

當救援單位接獲通報趕抵現場時，死者遺體已被同伴移至1樓，已無生命跡象（OHCA）；意外發生後，工地現場其他疑似同樣遭到非法僱用的移工，因目睹意外且害怕非法身分曝光，驚嚇之下紛紛逃離現場；事後趕到的工頭面對警方訊問，更是一問三不知，推稱不知道工人來源。

檢警對此進行初步研判，不排除是下游包商違法招攬黑工，導致移工見警巡邏心虛、躲入水池進而釀成這起悲劇。目前雇主部分已先依規定進行職安通報，宜蘭縣政府勞工處、移民署與外事警察均已全面介入，正積極比對資料庫全力追查死者身分及在逃黑工下落，至於確切死因是否為單純生前溺水，將由檢警進一步相驗釐清。

宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外，逃逸移工見到警察心虛，躲進蓄水池造成溺斃，數小時之後才被發現屍體。圖／民眾提供
宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外，逃逸移工見到警察心虛，躲進蓄水池造成溺斃，數小時之後才被發現屍體。圖／民眾提供

宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外，逃逸移工見到警察心虛，躲進蓄水池造成溺斃，數小時之後才被發現屍體。圖／民眾提供
宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外，逃逸移工見到警察心虛，躲進蓄水池造成溺斃，數小時之後才被發現屍體。圖／民眾提供

宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外，逃逸移工見到警察心虛，躲進蓄水池造成溺斃，數小時之後才被發現屍體。圖／民眾提供
宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外，逃逸移工見到警察心虛，躲進蓄水池造成溺斃，數小時之後才被發現屍體。圖／民眾提供

蘇澳 宜蘭 移工

延伸閱讀

影／宜蘭冬山鄉竹林工寮驚傳火警 84歲老翁逃生不及慘成焦屍

金門獨居婦陳屍住家飄異味 鄰居驚見蒼蠅盤旋報警揭憾事

高雄某高中校長命案 頭部有外傷陳屍在校長室內

影／基隆某大樓昨晚大火有爆炸聲 60歲男屋主受困救出送醫不治

相關新聞

宜蘭蘇澳煙波二期工地驚傳工安意外 逃逸移工見警心虛躲蓄水池溺斃

宜蘭縣蘇澳鎮「煙波飯店」二期新建工程工地今天驚傳工安意外，由於行政院長卓榮泰明天將至蘇澳視察，警方上午10時許進行場地勘查，一名疑似非法移工見到警察來試圖逃脫，疑因心虛躲避查緝，竟自行掀開地下3樓防護網躲入滿水蓄水池，不幸溺斃。

影／宜蘭冬山鄉竹林工寮驚傳火警！84歲老翁逃生不及 慘成焦屍

宜蘭冬山鄉今天發生奪命火警，縣消防局於下午15時11分接獲民眾報案，指冬山鄉香南路179巷一處竹林附近冒出猛烈濃煙，因現場天乾物燥且周遭皆為竹林，火勢一發不可收拾。冬山分隊等多個分隊趕往灌救，雖於15時35分控制火勢，但現場發現一名84歲曾姓老翁已燒成焦黑死亡。

高雄救護車左轉進急診室撞機車　騎士噴飛受傷 雙方均有錯原因曝

高市消防局一輛救護車今天上午8時45分許執行救援任務，左轉駛進鳳山醫院急診室時，不慎撞飛騎機車的蘇姓男子，致蘇男噴飛手腳擦挫傷，警方研判，當時救護車已關閉警鳴器，應以一般路權規定禮讓直行車，另騎士未注意車前狀況，雙方均有錯。

導師綁「沖天炮」髮型羞辱女學生判賠、記過 市府：不當管教不應發生

基隆市某國小一名導師將一名女學叫到講台中央，當著全班同學面前，用力拉扯頭髮以多個橡皮筋把她頭髮綑綁成「沖天炮」髮型，全班同學哄堂大笑，學生則羞辱痛哭，法官判決導師及學校要連帶賠償37萬餘元。市府教育處回應，學校記小過一次，後續該師有改善；重申任何體罰或不當管教行為都不應發生，未來將持續督導各校落實正向管教。

新北汐止某社區發生持刀砍人　24歲男背部挨2刀送醫

新北市汐止區忠孝東路某社區，今天中午發生持刀砍人案件，1名24歲陳姓男子背部被砍2刀送醫暫無生命危險，警方循線逮捕25歲潘姓男子，初步了解2人互相認識，口角之後起衝突，詳情尚待進一步調查釐清。

81歲翁獨騎重機遊北橫摔車 大溪警即刻救援助平安返家

桃園市大溪警分局榮華派出所警員陳翊欽、雷朝榮於昨日下午家戶訪查行經北橫台7線約32.4公里，發現一名長者跌坐機車旁，立即上前扶他和帶回派出所休息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。