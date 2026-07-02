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影／宜蘭冬山鄉竹林工寮驚傳火警 84歲老翁逃生不及慘成焦屍

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉今天發生奪命火警，縣消防局於下午15時11分接獲民眾報案，指冬山鄉香南路179巷一處竹林附近冒出猛烈濃煙，因現場天乾物燥且周遭皆為竹林，火勢一發不可收拾。冬山分隊等多個分隊趕往灌救，雖於15時35分控制火勢，但現場發現一名84歲曾姓老翁已燒成焦黑死亡。

消防局表示，接獲報案後立即派遣第二大隊、冬山、五結、馬賽分隊人車趕往救援。首批人員抵達時，現場烈火衝天，一棟木造工寮已全面被大火吞噬。

火勢於15時35分控制，但不幸的是，救援人員在工寮門口發現倒臥的曾姓老翁（84歲），全身已嚴重燒焦、明顯死亡，其身體有三分之一在門外、三分之二在門內，疑似在逃生途中遭遇不幸。

家屬表示，曾姓老翁患有輕微失智症，平時習慣到該處工寮附近種菜，該工寮內並無水電供應，僅存放種菜用的工具、農藥及肥料等雜物，不解為何會突然起火。目前確切的起火原因仍不明，現場已由警方封鎖，後續將交由警察及消防局火調人員進一步鑑識釐清。

冬山鄉一處工寮傳出火警，因四周都是竹林，火勢一發不可收拾，84歲老翁逃生不及，燒成焦屍。圖／消防局提供
冬山鄉一處工寮傳出火警，因四周都是竹林，火勢一發不可收拾，84歲老翁逃生不及，燒成焦屍。圖／消防局提供

冬山鄉一處工寮傳出火警，因四周都是竹林，火勢一發不可收拾，84歲老翁逃生不及，燒成焦屍。圖／消防局提供
冬山鄉一處工寮傳出火警，因四周都是竹林，火勢一發不可收拾，84歲老翁逃生不及，燒成焦屍。圖／消防局提供

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