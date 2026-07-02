高雄救護車左轉進急診室撞機車！騎士噴飛受傷 雙方均有錯原因曝

高市消防局一輛救護車今天上午8時45分許執行救援任務，左轉駛進鳳山醫院急診室時，不慎撞飛騎機車的蘇姓男子，致蘇男噴飛手腳擦挫傷，警方研判，當時救護車已關閉警鳴器，應以一般路權規定禮讓直行車，另騎士未注意車前狀況，雙方均有錯。

鳳山警分局指出，該起事故發生在今天上午8時45分許，當時消防局林姓救護員（29歲）駕駛救護車執行救護任務，救護車沿經武路北往南快車道行駛，左轉準備駛入鳳山醫院急診室。

騎機車的蘇姓男子（25歲）則沿慢車道直行，當場被左轉救護車撞上，蘇男噴飛在地，導致手腳多處擦挫傷，直接被送入急診室治療，所幸無生命危險。

警方事後對2駕駛施以酒測，數值均為〇。警方調查，當時救護車於轉彎前已關閉警鳴器，應依一般路權規定禮讓。初步研判救護車林姓駕駛有「左轉未禮讓直行車」情形，機車駕駛則有「未注意車前狀況」，詳細肇因由交通大隊分析鑑定。

高市消防局一輛救護車今天上午8時45分許執行救援任務，左轉駛進鳳山醫院急診室時，關閉警鳴器，不慎撞傷機車騎士。記者石秀華／翻攝