81歲翁獨騎重機遊北橫摔車 大溪警即刻救援助平安返家

桃園市大溪警分局榮華派出所警員陳翊欽、雷朝榮於昨日下午家戶訪查行經北橫台7線約32.4公里，發現一名長者跌坐機車旁，立即上前扶他和帶回派出所休息。

警方表示，81歲廖姓長者住新北市，當天獨自騎機車到拉拉山踏青，回程途中因年事高、體力不支，將機車停靠旁休息時，不慎跌倒，造成手腳多處擦挫傷，所幸意識清楚。員警見狀上前扶他並帶回榮華派出所，同時連絡119派救護員到派出所協助清潔、包紮傷口，評估後確認無須送醫。員警還提供茶水，等長者情況穩定後，聯繫家屬及拖吊業者，最後由老翁熟識的拖吊救援車將人車一併載返新北住處。

大溪分局表示，山區道路蜿蜒，夏季天氣炎熱，民眾若前往山區旅遊或騎乘機車，應衡量自身體力及身體狀況，適時休息並補充水分，避免疲勞騎車發生危險；如遇身體不適或緊急狀況，可立即撥打110或119尋求協助。

長者最後連絡熟識的業者把機車送回新北住家。記者鄭國樑／翻攝