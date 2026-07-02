影／怎麼有酒沒人？騎士「多看一眼」通報救跌落5米河岸工人
基隆市西定路398巷內西定河床今天中午一名工人跌落，落差約有5公尺高，男子意識不清也流血受傷難以求救，躺著動彈不得。一名路過騎士經過河堤旁兩次發現只有2瓶罐裝啤酒與飲料，卻未見人影，發現有異，停車查看赫見工人摔到西定河床。消防人員獲報架梯下到河床，將工人救起送醫。
基隆市消防局獲報到場，發現一名工人倒臥在約5公尺深河床，口吐鮮血，動彈不得，消防人員架設雙節梯下切救援，利用長背板與繩索固定傷者，歷經將近1小時，中午12時40分順利將男子救上岸送醫。
消防人員檢視，工人尚有意識，但無法言語，因此無法呼救，雙腳無法動彈，嘴角有血漬，研判摔落河床已有一段時間。
報案的是一名住附近的男子，他騎車經過河岸兩次，發現河堤旁有2瓶罐裝啤酒與飲料，但都未見人影，覺得很奇怪停車查看，才看到有人跌落。
中山消防分隊分隊長高政晃說，研判受傷工人可能坐在河堤平台上飲酒時，不慎失足跌落西定河床上，消防人員獲報架梯下到河床，將工人救起送醫。
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