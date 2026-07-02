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「台灣好行」高雄靠站撞上公車站！車頂玻璃破洞、4乘客虛驚
游姓男子今天中午12時15分駕駛觀光客運車在高市中山二路欲靠站下客時，因距離未抓準，車頭前方撞到車站站體，當場車子上方擋風玻璃撞破一個大洞，所幸無人受傷，4乘客虛驚。
前鎮警分局指出，游姓男子（54歲）今天中午12時15分許駕駛往返高雄與屏東間的「台灣好行」觀光客運車沿中山二路南往北方向行駛，欲停靠站點下客時，靠站距離未拿捏妥當，致車身右上方碰撞車站站亭頂部，導致擋風玻璃處破了一個大洞。
當時車上有4名乘客，所幸車上乘客無人受傷，僅虛驚一場，事後，4乘客均已下車離開；警方獲報到場，對司機游男施以酒測，無酒駕行為，警方初判游男未保持安全間隔致生事故，詳細肇責待交通大隊分析研判。
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