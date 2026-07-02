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曾偷兌幣機5萬零錢抓不怕？男行竊娃娃機店又遭逮

桃園電子報／ 桃園電子報

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張男今日凌晨再度鎖定中山北路的娃娃機店兌幣機行竊。圖：警方提供

桃園市5月接連在大園及蘆竹地區犯下竊盜夾娃娃機店零錢兌幣機而被逮的47歲張姓男子，今(2)日凌晨4時53分許，又在大園區中山北路一處夾娃娃機店行竊，警方獲報後趕赴現場並擴大調閱周邊監視器畫面確定張男身分，隨即通知到案說明並製作筆錄，全案訊後依竊盜罪嫌函請桃園地方檢察署偵辦。

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警方也呼籲，業者應加強店內防竊措施及定時清空零錢以降低遭竊風險。圖：警方提供

張男並非首次針對夾娃娃機店下手，他先前於5月7日就曾因沉迷賭博並積欠高利貸債務，無力償還下才持砂輪切割機及翹棍等工具，前往大園區與蘆竹區夾娃娃機店破壞零錢兌幣機，短短一周內便得手約5萬元，受害店家報警後，警方迅速逮捕張男，當時已依加重竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

沒想到張男依然不知悔改，今日凌晨再度鎖定中山北路的娃娃機店兌幣機行竊，大園警分局大園派出所透過周邊監視器畫面一比對，迅速鎖定張男涉有重嫌，隨即通知其到案說明、製作筆錄，全案依竊盜罪嫌函請桃園地方檢察署偵辦。

警方也呼籲，業者應加強店內防竊措施及定時清空零錢以降低遭竊風險，如發現可疑人士於店內長時間逗留或攜帶工具徘徊，請立即報警處理。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】曾偷兌幣機5萬零錢抓不怕？男行竊娃娃機店又遭逮

娃娃機 偷竊

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