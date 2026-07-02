高雄Honda女駕駛轉彎撞「窮人界法拉利」 畫面曝　網驚：玻璃都碎了

任姓女子昨晚10時30分駕駛Honda轎車在高市五福一路左轉和平一路，和直行有「窮人界法拉利」之稱的黃色飛雅特雙門轎車相撞，幸無人受傷，網友目擊事故PO網指「力道超大玻璃都碎了」；警方指雙方駕駛無酒駕行為，初判任女未禮讓直行車肇禍。

網路社群Threads有網友貼文指，下班回家在五福路和和平路路口等紅燈，剛好拍到一場車禍，「看起來撞擊力道超大，玻璃都碎了」。

苓雅警分局指出，該起事故發生在昨天深夜10時30分許，當時任姓女子（34歲）駕Honda轎車沿五福一路西向東行駛，吳姓男子（63歲）駕駛的黃色轎車沿五福一路東向西行駛，任女欲左轉和平一路時，雙方發生碰撞，所幸當下無人受傷。

據了解，吳男駕駛的黃色雙門轎車是義大利經典飛雅特雙門轎跑車，有「窮人界法拉利」稱號，有網友指，這一撞恐怕40萬維修費跑不了。

警方到場處置、測繪，雙方均無酒駕行為，初步研判肇因為任女轉彎車未禮讓直行車釀禍，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，處600元以上1800元以下罰鍰；詳細肇責待交通大隊鑑定分析。

任姓女子昨晚10時30分駕車在高市五福一路左轉和平一路，和直行的黃色飛雅特雙門轎車相撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

任姓女子昨晚10時30分駕車在高市五福一路左轉和平一路，和直行的黃色飛雅特雙門轎車相撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝