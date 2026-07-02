快訊

來辦公室看101夜景…台大婦癌名醫下藥性侵3女手法曝

廣場舞音樂惹殺機...台中狠男攜3刀猛刺土風舞老師 再衝國道遭撞斷腿

世足探戈軍團！「阿根廷公牛」勞塔羅的足球傳奇

高雄Honda女駕駛轉彎撞「窮人界法拉利」 畫面曝　網驚：玻璃都碎了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

任姓女子昨晚10時30分駕駛Honda轎車在高市五福一路左轉和平一路，和直行有「窮人界法拉利」之稱的黃色飛雅特雙門轎車相撞，幸無人受傷，網友目擊事故PO網指「力道超大玻璃都碎了」；警方指雙方駕駛無酒駕行為，初判任女未禮讓直行車肇禍。

網路社群Threads有網友貼文指，下班回家在五福路和和平路路口等紅燈，剛好拍到一場車禍，「看起來撞擊力道超大，玻璃都碎了」。

苓雅警分局指出，該起事故發生在昨天深夜10時30分許，當時任姓女子（34歲）駕Honda轎車沿五福一路西向東行駛，吳姓男子（63歲）駕駛的黃色轎車沿五福一路東向西行駛，任女欲左轉和平一路時，雙方發生碰撞，所幸當下無人受傷。

據了解，吳男駕駛的黃色雙門轎車是義大利經典飛雅特雙門轎跑車，有「窮人界法拉利」稱號，有網友指，這一撞恐怕40萬維修費跑不了。

警方到場處置、測繪，雙方均無酒駕行為，初步研判肇因為任女轉彎車未禮讓直行車釀禍，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，處600元以上1800元以下罰鍰；詳細肇責待交通大隊鑑定分析。

任姓女子昨晚10時30分駕車在高市五福一路左轉和平一路，和直行的黃色飛雅特雙門轎車相撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
任姓女子昨晚10時30分駕車在高市五福一路左轉和平一路，和直行的黃色飛雅特雙門轎車相撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

任姓女子昨晚10時30分駕車在高市五福一路左轉和平一路，和直行的黃色飛雅特雙門轎車相撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
任姓女子昨晚10時30分駕車在高市五福一路左轉和平一路，和直行的黃色飛雅特雙門轎車相撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

任姓女子昨晚10時30分駕車在高市五福一路左轉和平一路，和直行的黃色飛雅特雙門轎車相撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
任姓女子昨晚10時30分駕車在高市五福一路左轉和平一路，和直行的黃色飛雅特雙門轎車相撞，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

法拉利 高雄 飛雅特

延伸閱讀

疑毒駕逆向撞死騎士 男肇逃5小時躲衣櫃被逮

日本當街擄人？美女被暴力強塞入計程車掙扎尖叫 司機如常開車

吊銷駕照還開車闖路跑賽道撞死9歲童 法院揭一路講手機判2年10月

曾二度酒駕被吊照…彰化男三度酒駕撞死人烙跑 二審駁上訴判8年

相關新聞

高雄Honda女駕駛轉彎撞「窮人界法拉利」 畫面曝　網驚：玻璃都碎了

任姓女子昨晚10時30分駕駛Honda轎車在高市五福一路左轉和平一路，和直行有「窮人界法拉利」之稱的黃色飛雅特雙門轎車相撞，幸無人受傷，網友目擊事故PO網指「力道超大玻璃都碎了」；警方指雙方駕駛無酒駕行為，初判任女未禮讓直行車肇禍。

國道3南下龍潭地磅站外貨車底盤冒煙急靠路肩 警方調派救援車輛

一輛小貨車今天上午11時20分行經國道三號高速公路南下方向剛過龍潭地磅站，車底盤突然冒出大量白煙，駕駛人發現後趕緊停靠路肩。國道警方據報趕到現場，並通報消防車輛到場處理，幸未釀成災害，也未造成後方車輛明顯回堵。

暑假第2天3學生戲水遇險　永安海巡火速救援脫困

暑假來臨，不少學生喜歡玩水消暑。北部分署第八岸巡隊永安安檢所今（2）日上午7時許，接獲第三巡防區指揮部通報，桃園市新屋區笨港沙灘遊客中心前方海域有3名學生疑似戲水遇險，立即派遣永安安檢所人員前往救援。

阿里山林鐵進站遊客多 網傳普悠瑪擦撞意外台鐵證實誤傳

網路社群媒體今天發布一則台鐵訊息，內容指稱「107次普悠瑪嘉義進站前因拍照旅客越線且險些掉落軌道而急煞，旅客被擦撞到衣角，無大礙，鐵路警察已帶回到案說明」。對此，台鐵嘉義派出所澄清，早上確實因阿里山林鐵進站而有較多觀光旅客，但列車均是自行減速進站，絕無旅客越線遭擦撞急煞或被警方帶回的事情。

恐怖畫面曝光！中壢機車遭左轉汽車撞飛 等紅燈騎士嚇壞

桃園市中壢區中華路與忠義路口昨(1)日晚間22時許發生車禍，一名21歲呂姓男騎士在路口與左轉的汽車發生碰撞，呂男當場連人帶車噴飛，嚇壞一旁正在等紅燈的騎士們。中壢警分局獲報到場處理，該起事故造成呂男受到多處擦挫傷，無生命危險。

大吊車路口疑硬切車道擦撞轎車 無人傷警釐清原因

台北市信義區基隆路一段日前發生吊車與轎車擦撞事故，行車紀錄器畫面近日在社群流傳，吊車停等紅燈後起步，準備變換車道時，疑似逼車與右側轎車碰撞，引發網友討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。