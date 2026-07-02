暑假第2天3學生戲水遇險　永安海巡火速救援脫困

暑假來臨，不少學生喜歡玩水消暑。北部分署第八岸巡隊永安安檢所今（2）日上午7時許，接獲第三巡防區指揮部通報，桃園市新屋區笨港沙灘遊客中心前方海域有3名學生疑似戲水遇險，立即派遣永安安檢所人員前往救援。

海巡人員抵達現場後，發現2名學生於距岸約70公尺海面載浮載沉，立即操作遙控式動力救生圈接近待援學生，協助其抓附救生圈後，將2人帶往近岸可站立水域，再由海巡人員協助上岸。

第三巡防區指揮部同步統合轄區救援能量，並通報桃園市消防局第二大隊永安消防分隊、桃園警察局楊梅分局永安派出所等單位到場協處。經現場初步檢視，3名學生均無明顯外傷，生命徵象正常，後續自行離開現場。

北部分署第八岸巡隊呼籲，民眾從事水域遊憩應選擇設有救生員駐守、具有救生設備且經主管機關核准之合法安全水域。如遇緊急情形，請立即撥打「118」海巡報案專線，亦可使用海委會國家海洋研究院建置之「GoOcean」海洋遊憩風險資訊平台或APP，即時掌握各海域風險等級及環境資訊，避開高風險時段與區域，提升遊憩安全。