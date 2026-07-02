北市基隆路大吊車「路口疑硬切車道」擦撞轎車 無人傷警釐清原因

網路社群媒體今天發布一則台鐵訊息，內容指稱「107次普悠瑪嘉義進站前因拍照旅客越線且險些掉落軌道而急煞，旅客被擦撞到衣角，無大礙，鐵路警察已帶回到案說明」。對此，台鐵嘉義派出所澄清，早上確實因阿里山林鐵進站而有較多觀光旅客，但列車均是自行減速進站，絕無旅客越線遭擦撞急煞或被警方帶回的事情。

2026-07-02 12:35