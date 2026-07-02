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北市基隆路大吊車「路口疑硬切車道」擦撞轎車 無人傷警釐清原因
台北市信義區基隆路一段日前發生吊車與轎車擦撞事故，行車紀錄器畫面近日在社群流傳，吊車停等紅燈後起步，準備變換車道時，疑似逼車與右側轎車碰撞，引發網友討論。
信義分局表示，6月29日中午12時許接獲報案，基隆路一段發生交通事故，林姓男子駕駛動力機械大吊車，沿基隆路一段北往南行駛，變換車道時與同向直行、由許姓男子駕駛的自小客車碰撞。
警方指出，事故造成兩車受損，無人受傷；雙方車籍、駕籍均正常，員警到場觀察，兩名駕駛均無酒後駕車情形。
網路流傳影片將事故形容為吊車「硬切」或「逼車」，警方表示，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步調查釐清。
警方提醒，駕駛人變換車道前應確認後方及鄰近車道車流，避免因視線死角或未保持安全距離釀成事故。
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