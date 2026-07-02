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恐怖畫面曝光！中壢機車遭左轉汽車撞飛 等紅燈騎士嚇壞
桃園市中壢區中華路與忠義路口昨(1)日晚間22時許發生車禍，一名21歲呂姓男騎士在路口與左轉的汽車發生碰撞，呂男當場連人帶車噴飛，嚇壞一旁正在等紅燈的騎士們。中壢警分局獲報到場處理，該起事故造成呂男受到多處擦挫傷，無生命危險。
中壢交通分隊說明，24歲林姓女子駕駛自小客車行駛中華路往中壢方向，左轉忠義路時，與騎乘機車直行中華路往桃園方向之呂男發生交通事故，導致呂男受有臉部及肢體多處擦挫傷。經實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
中壢分局長林鼎泰呼籲，駕駛人行經路口左轉時，務必減速慢行並確實禮讓對向直行車輛，切勿搶快通行；機車騎士行經路口亦應注意周遭車況，保持安全車距與防禦駕駛觀念，共同維護用路安全，避免交通事故發生。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】中壢機車遭左轉汽車撞飛 等紅燈騎士嚇壞
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