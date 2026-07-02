疑毒駕釀禍！苗栗轎車駕駛逆向撞死騎士逃逸躲藏5小時落網

苗栗縣竹南鎮龍山路三段昨傍晚發生一起汽、機車交通事故，警消人員獲報到場處理時，逆向肇事轎車駕駛竟棄車逃逸無蹤，現場一名機車騎士受重傷，經送醫急救仍不治身亡；警方在肇事轎車內起獲毒煙及可疑針頭，隨後於案發後5小時內，將躲藏在友人家中的肇事駕駛林男逮捕到案。

警方調查，昨午5點多，唐姓男子（47歲）下班準備騎機車返回頭份住家，當時沿竹南鎮龍山路三段由西往東方向行駛，行經事故地點時，遭對向由林姓男子（55歲）駕駛的白色轎車逆向撞擊，並波及停放於路邊3輛機車，事故造成唐男身受重傷，救護人員到場後立即將唐男送醫搶救，最後仍因傷重宣告不治。事故發生後，林姓駕駛未依規定停留現場採取救護措施及報警處理，反而棄車逃逸。

竹南分局立即成立專案小組，調閱周邊監視器影像並擴大追查林嫌行蹤，於案發後5小時內，迅速在造橋鄉查獲林姓犯嫌到案。經初步了解，林嫌是竹南本地人，有毒品、酒駕前科紀錄，平日在工地打零工，昨事發後他先徒步逃離現場，然後打電話找人開車前來載離，躲藏在造橋友人家中，員警前往逮人時，還是從房間衣櫃裡將他揪出。

警方表示，全案另於肇事轎車內查獲針頭1支及依託醚酯電子煙1個（毛重5.5公克），相關物品已依法查扣，將調查是否涉及毒品施用或其他刑事犯罪情事。全案警詢後，依肇事逃逸、過失致死、持有毒品、施用毒品等罪嫌，將林嫌移送苗栗地檢署偵辦，並持續釐清事故發生原因及相關責任歸屬。

白色轎車逆向撞擊1輛機車後，再撞上停放於路邊3輛機車，現場一名機車騎士受重傷，經送醫急救仍不治身亡。圖／警方提供

白色轎車逆向撞擊1輛機車後，再撞上停放於路邊3輛機車才煞停，現場一名機車騎士受重傷送醫不治，肇事駕駛則是逃逸無蹤。圖／警方提供

林嫌肇逃後躲藏在造橋友人家中，員警前往逮人時，從房間衣櫃裡將他揪出。圖／警方提供

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