謝謝救命！小女嬰早產在家出生「失去生命跡象」消防員努力救回
雲林縣消防局斗六消防分隊今年2月成功搶救一名來不及送醫在家中出生的小女嬰。這名在母親懷胎僅30周的早產嬰兒，一出生即失去生命跡象，經消防隊員在救護車上合力急救才恢復微弱生命，送醫住院2個月挽回可愛的小生命，日前平安出院，父母專程帶著彌月蛋糕到斗六分隊致謝，看到手中搶救回來的小貝比已健康壯壯，隊員無不開心又感動。
斗六消防分隊小隊長林瑞祥回顧當初接獲報案的處理經過，他說，今年2月1日清晨7時許，接獲急產救護通報，一名孕婦羊水破裂即將生產，當救護人員火速趕到時，小嬰兒已生出來，被爸爸用毛巾包著並抱在懷中，當時女嬰的臍帶仍和媽媽連在一起，但沒哭聲也沒肌張力，更測不到呼吸與脈搏，全身發紫。
由於母親意識仍清楚，救護員立即以夾子夾住臍帶，將母女一起用擔架送上救護車，並拿出產包施以正壓通氣及胸外按壓等基本急救，一路不停按壓，幾分鐘後終於傳來女嬰微弱的哭聲，膚色也漸恢復紅潤，救護員才稍放心，並安慰身體虛弱卻一路擔心的母親「孩子應該沒問題了！」。
抵達醫院後由醫療團隊接手處理，每位隨車救護員才鬆了一口氣，緊張勞累的心，在看到母女安然送進急救室，任務達成稍稍感到寬慰，過程如同電影般情節。
小女嬰是父母的第二胎，經過兩個多月住院接受妥善療護，母女平安順利出院，日前帶著小女嬰和彌月蛋糕到隊上分享喜悅，每個人望著眼前可愛小生命，健康壯壯，無不露出欣悅笑容「卡娃伊！」，整個消防隊洋溢著幸福喜氣，消防叔叔、姐姐也祝福她平安快樂長大。
當天在車上通力合作，成功救護小女嬰的3名隊員分享心情。原在鐵路局服務的賴政元，半年前才轉任消防員，他說，因敬佩消防工作才報考並順利轉任消防員，沒想到第一次遇到急產新生兒急救，的確是難忘的經驗，尤其在車上緊張流汗搶救中，聽到女嬰傳來微弱哭聲，真如天籟，至今仍常迴盪腦海。
23年的資深救護員林志長，10多年前也曾遇過在救護車上接生的案子，深知新生胎兒變數更多，更要沈著以對，處理小嬰兒要更謹慎，所以這次本著先前經驗投入車上急救，身為父親的他，看到女嬰平安健康出院更感欣慰。
隨車的唯一女消防員蔡筱妤，擁有高級救護技術員資格，投入消防工作約4年，她說，過去曾在產房實習，但這是她第一次實際遇到急產救護，有點緊張但仍冷靜評估母嬰狀況，立即進行通氣與胸外按壓，很高興能順利把小女嬰搶救回來。
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