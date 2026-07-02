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謝謝救命！小女嬰早產在家出生「失去生命跡象」消防員努力救回

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣消防局斗六消防分隊今年2月成功搶救一名來不及送醫在家中出生的小女嬰。這名在母親懷胎僅30周的早產嬰兒，一出生即失去生命跡象，經消防隊員在救護車上合力急救才恢復微弱生命，送醫住院2個月挽回可愛的小生命，日前平安出院，父母專程帶著彌月蛋糕到斗六分隊致謝，看到手中搶救回來的小貝比已健康壯壯，隊員無不開心又感動。

斗六消防分隊小隊長林瑞祥回顧當初接獲報案的處理經過，他說，今年2月1日清晨7時許，接獲急產救護通報，一名孕婦羊水破裂即將生產，當救護人員火速趕到時，小嬰兒已生出來，被爸爸用毛巾包著並抱在懷中，當時女嬰的臍帶仍和媽媽連在一起，但沒哭聲也沒肌張力，更測不到呼吸與脈搏，全身發紫。

由於母親意識仍清楚，救護員立即以夾子夾住臍帶，將母女一起用擔架送上救護車，並拿出產包施以正壓通氣及胸外按壓等基本急救，一路不停按壓，幾分鐘後終於傳來女嬰微弱的哭聲，膚色也漸恢復紅潤，救護員才稍放心，並安慰身體虛弱卻一路擔心的母親「孩子應該沒問題了！」。

抵達醫院後由醫療團隊接手處理，每位隨車救護員才鬆了一口氣，緊張勞累的心，在看到母女安然送進急救室，任務達成稍稍感到寬慰，過程如同電影般情節。

小女嬰是父母的第二胎，經過兩個多月住院接受妥善療護，母女平安順利出院，日前帶著小女嬰和彌月蛋糕到隊上分享喜悅，每個人望著眼前可愛小生命，健康壯壯，無不露出欣悅笑容「卡娃伊！」，整個消防隊洋溢著幸福喜氣，消防叔叔、姐姐也祝福她平安快樂長大。

當天在車上通力合作，成功救護小女嬰的3名隊員分享心情。原在鐵路局服務的賴政元，半年前才轉任消防員，他說，因敬佩消防工作才報考並順利轉任消防員，沒想到第一次遇到急產新生兒急救，的確是難忘的經驗，尤其在車上緊張流汗搶救中，聽到女嬰傳來微弱哭聲，真如天籟，至今仍常迴盪腦海。

23年的資深救護員林志長，10多年前也曾遇過在救護車上接生的案子，深知新生胎兒變數更多，更要沈著以對，處理小嬰兒要更謹慎，所以這次本著先前經驗投入車上急救，身為父親的他，看到女嬰平安健康出院更感欣慰。

隨車的唯一女消防員蔡筱妤，擁有高級救護技術員資格，投入消防工作約4年，她說，過去曾在產房實習，但這是她第一次實際遇到急產救護，有點緊張但仍冷靜評估母嬰狀況，立即進行通氣與胸外按壓，很高興能順利把小女嬰搶救回來。

斗六消防分隊員賴政元（左二起）、林志長、蔡筱妤等3人，在救護車上合力成功救回一個小生命。記者蔡維斌／攝影
斗六消防分隊員賴政元（左二起）、林志長、蔡筱妤等3人，在救護車上合力成功救回一個小生命。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗六消防分隊成功救回一名來不及送醫在家中出生失去生命跡象的小女嬰，如今健康出院，父母帶著小貝比到分隊致謝。圖／斗六消防分隊提供
雲林縣斗六消防分隊成功救回一名來不及送醫在家中出生失去生命跡象的小女嬰，如今健康出院，父母帶著小貝比到分隊致謝。圖／斗六消防分隊提供

雲林縣斗六消防分隊成功救回一名來不及送醫在家中出生失去生命跡象的小女嬰，如今健康出院，父母帶著小貝比到分隊致謝。圖／斗六消防分隊提供
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斗六 救護員

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