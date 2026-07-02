廣場舞音樂惹殺機...台中狠男攜3刀猛刺土風舞老師 再衝國道遭撞斷腿

台中張姓男子自稱不滿大雅區跳廣場舞的音樂，今年1月先是在社群發文預告行凶，再持3把刀衝到公園和李姓土風舞老師爭執，並猛刺對方多下釀李脖子、軀幹傷勢長達18公分，一度命危，張行凶還衝上國道1號被撞骨折；檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴他，全案將由國民法官審理。

檢警調查，張男（35歲）因對於李女在大雅區龍善二街附近公園內跳廣場舞時所搭配的音樂聲感到不滿，今年1月29日早上8點多竟然攜帶3把摺疊刀到場，並質問李女有關音樂的事，又趁其不備手握1把黑色摺疊刀，直接朝李女脖子、軀幹猛刺好幾下。

檢警查出，張男行凶釀李女左肩前部深撕裂傷18公分、頸部深部撕裂傷18公分，頸靜脈也暴露伴隨出血，背部、左胸也有穿刺傷造成氣胸。李女遭攻擊後逃亡一旁公司求救，民眾立刻通知警消到場，所幸李女緊急送醫搶救撿回一命。

檢警查出，張男作案後隨即逃逸，並將凶刀丟棄附近草叢，且還在社群網站IG上發文，9點多再徒步闖入國道1號北向174.9公里處的車道，再衝向行駛中的車輛，結果當場遭撞成雙腿骨折，自己也被送醫，警方10點多趕到醫院，當場在張男身上查扣另外2把摺疊刀。

檢方偵結依雙方證詞、扣案物、監視器畫面及醫院診斷證明等，認定張犯嫌明確，依殺人未遂罪嫌起訴他，全案依法將由國民法官審理。