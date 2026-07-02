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疑毒駕逆向撞死騎士 男肇逃5小時躲衣櫃被逮

中央社／ 苗栗縣2日電

47歲林姓男子駕車在苗栗縣竹南鎮逆向衝撞對向機車，造成騎士傷重不治，林男肇逃5小時後，遭警方在其友人家中衣櫃查獲並在肇事車上起出針頭及依托咪酯煙彈，不排除是毒駕釀禍。

苗栗縣消防局1日傍晚5時許接獲報案，竹南鎮龍山路三段發生交通事故，隨即派遣竹南分隊人車趕往，抵達現場發現是汽、機車碰撞意外，現場民眾指稱汽車駕駛已逃逸無蹤，唐姓機車騎士則意識昏迷、左小腿開放性骨折，經救護車送達醫院後失去呼吸心跳。

附近居民指出，事故發生當時聽到巨大碰撞聲響，出門查看就發現白色車輛車頭凹陷，機車則是被撞得支離破碎，機車騎士滿身是血，叫都叫不醒，有人急忙報警並通報119；而肇事的駕駛下車後疑似趁亂逃跑，警方抵達現場時，已經找不到人。

苗栗縣警察局竹南分局今天表示，經調查唐姓騎士（55歲）騎乘普通重型機車沿竹南鎮龍山路三段由西往東方向行駛，行經事故地點時，遭對向由林姓男子（47歲）駕駛自小客車逆向撞擊，並波及停放於路邊3部機車，事故造成唐男重傷，送醫宣告不治。

警方表示，林男肇事後，未依規定停留現場採取救護措施及報警處理，反而棄車逃逸。分局隨即成立專案小組，調閱周邊監視器影像並擴大追查，於案發後5小時內，在造橋鄉林男友人民宅衣櫃內，查獲林姓犯嫌到案，並在肇事自小客車內起出針頭1支及依托咪酯電子煙1個（毛重5.5公克），將進一步釐清是否涉及毒品施用或其他刑事犯罪情事。

全案警詢後，林姓犯嫌依肇事逃逸、過失致死、持有毒品、施用毒品等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並持續釐清事故發生原因及相關責任歸屬。

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機車騎士 苗栗縣 毒駕

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