發動就沒命了！幼貓卡車底驚恐發抖 台東3警趴地救出小生命

「喵...喵...喵」微弱的求救聲從車底傳出，一隻幼貓蜷縮在汽車底盤深處，不論民眾怎麼呼喚，就是不敢出來。眼看車輛隨時可能發動，情況相當危急，台東警分局寶桑派出所3名員警接獲報案後趕抵現場，趴伏在地鑽進車底，經過一番耐心引導，終於將這隻受困的小生命平安救出。

民眾昨發現一輛停放中的汽車底盤不斷傳出幼貓叫聲，擔心駕駛若未察覺直接開車，幼貓恐怕凶多吉少，趕緊向警方求助。警員鍾家陽、蔡宗翰及張瀚中抵達後，先確認車輛暫時不會移動，再趴在地上查看幼貓藏身位置。

由於小貓疑似受到驚嚇，一直縮在底盤深處，員警只能利用手電筒照明，一邊輕聲安撫、一邊拿食物慢慢引導，希望降低牠的戒心。

經過一段時間的耐心救援，幼貓終於願意慢慢靠近，員警隨即把握時機，小心翼翼將牠抱出車底。經初步檢查，小貓沒有明顯外傷，精神狀況也相當穩定，警方隨後先將牠帶回派出所安置，並協助聯繫後續照護事宜。

不少目擊民眾看到員警毫不猶豫趴在地上鑽進車底，只為救出一隻素未謀面的小貓，都忍不住直呼「真的好暖！」也紛紛肯定警方不只是維護治安，更用實際行動守護每一個珍貴的生命。

台東警察分局表示，警察除了肩負治安與交通維護工作，遇到民眾或動物需要協助時，也會在安全無虞的情況下盡力伸出援手。但也提醒，若發現動物受困或受傷，應先確認現場安全，再通報警方或相關單位協助處理，共同打造人與動物友善共處的生活環境。

員警不顧地面髒汙趴地救援，最後順利將幼貓脫困。圖／台東警分局提供