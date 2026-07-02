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台南北區4樓鐵皮加蓋住宅頂樓全面燃燒 3名住戶逃生

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南北區臨安路二段巷弄內一棟4樓鐵皮加蓋連棟建物今上午9時許頂樓竄出濃煙，消防局調派大批人車趕抵現場時，頂樓已全面燃燒，火災初期自行逃出2人，消防人員又從起火戶3樓帶出一位民眾，經出水搶救後，火勢很快被撲滅，消防局指出，起火原因仍待進一步調查。

台南消防局於上午9時01分接獲鄰居報案，北區臨安路二段巷弄內為棟3樓鋼筋混凝土、4樓鐵皮加蓋連棟建物，頂樓已竄出濃煙。據指出，起火戶4樓房間內雜物起火，屋主嘗試滅火失敗，隨後逃至3樓，一度傳出受困，所幸消防人車趕抵現場，將人從3樓帶了下來，並無人員受傷。

因火警報案電話不斷，消防局陸續調派人車前往支援，共出動24車、56人及義消12人搶救，抵達時頂樓鐵皮加蓋處已全面燃燒，兩側鄰戶頂樓則遭煙燻。

台南北區臨安路二段巷弄內為棟3樓鋼筋混凝土、4樓鐵皮加蓋連棟建物，頂樓已竄出濃煙。圖／讀者提供
台南北區臨安路二段巷弄內為棟3樓鋼筋混凝土、4樓鐵皮加蓋連棟建物，頂樓已竄出濃煙。圖／讀者提供

消防局調查，火災初期自行逃出2人，消防人員又從起火戶3樓帶出一位民眾，3人均未受傷，經出水搶救後，火勢很快被撲滅。圖／讀者提供
消防局調查，火災初期自行逃出2人，消防人員又從起火戶3樓帶出一位民眾，3人均未受傷，經出水搶救後，火勢很快被撲滅。圖／讀者提供

火災 台南

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