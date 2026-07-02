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高雄男站騎樓見警「一動作」遭盤查！赫見他是5院檢8案通緝犯
余姓男子昨天凌晨站在高市苓雅區一處路口騎樓，見巡邏員警即掉頭離開，因形跡可疑，警方趨前盤查，余拒提供身分證號碼還執意離去，警方將其帶回查證身分，赫見他是5院檢通緝的8案通緝犯，躲藏2年，沒料栽在自己的詭異舉止。
苓雅警分局民權派出所員警昨晨1時35分許巡經青年一路與復興二路口，見警方隨即轉頭離開，因形跡可疑，警方遂趨前盤查。
余男當時拒絕提供身分證號碼且執意離去，警方告知他「沒報證件，如何查證你的身分？還是你被通緝？」余男回「我沒通緝啊，我只是站在這裡你們就要查我。」警方指「我們是合理懷疑，要使用強制力」後依警察職權行使法第七條將余男帶回查證身分。
余男被帶回警所，自知難逃法網，才報出身分證資料，結果警方一查，赫見余男竟分別遭台南、高雄、橋頭、屏東及台東等院檢發布詐欺、洗錢防制法等8案通緝犯。
警方查出余男距離最早通緝的時間至今，已四處躲藏長達2年，卻栽在自己可疑的甩頭閃躲小動作；警詢後，將他分別解送歸案。
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