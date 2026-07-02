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金門破獲跨境偷渡集團　起訴5成員維護邊境法治

中央社／ 金門2日電

金門偷渡集團透過兩岸三地聯繫，以自用船舶改造密艙助限制出境人員潛逃至中國；金門地檢署今天說，專案小組全力溯源破獲，日前偵查終結，依入出國及移民法相關規定起訴5名偷渡集團成員。

海洋委員會海巡署偵防分署金門查緝隊今天透過新聞稿說明，民國115年農曆春節期間，金門查緝隊與岸巡隊安檢人員於后豐港執行勤務時，察覺邵姓船長駕駛自用船舶行跡異樣，因此發動全面檢查。執法人員突破設有多道暗鎖船舶密艙，當場查獲企圖潛逃出境黃姓犯嫌。

金門查緝隊表示，經查黃嫌曾為台灣知名服飾潮牌創辦人，因涉銀行法等案遭判處有期徒刑8年6個月定讞，其為逃避刑期特意前往金門，企圖以俗稱「坐桶子」方式規避司法制裁。黃嫌為躲避查緝，將多支手機調至飛航模式防範定位，更在暗黑密艙內利用繩索將艙蓋與身體緊緊綑綁，仍遭執法人員破艙查獲。

金門查緝隊指出，專案小組深入追查，發現該集團犯罪成員橫跨台灣、金門、福建3地，包含通緝犯在內，將犯罪分工精細拆解為先期接洽、人頭帳戶代收、陸上運輸、住宿藏匿及海上運輸等環節；成員間採取單線聯絡並以匿名互稱，規避查緝。

金門地檢署表示，該偷渡集團透過兩岸三地聯繫，收取新台幣50萬元費用，以「陸路接駁、海路出境」方式，安排機場接應、旅館及民宿藏匿，最後由后豐港登船，分工極其縝密。經專案小組全力溯源後破獲，全案於日前偵查終結。

檢方指出，5名偷渡集團成員涉犯入出國及移民法意圖營利而使受禁止出國處分國民出國未遂罪，黃男則涉犯違反國家安全法第14條無正當理由逃避檢查罪嫌，依法提起公訴。

檢方表示，金門因地理位置特殊，常成為不法分子企圖跨境偷渡、逃避司法追訴的管道。將持續與海巡等執法機關緊密配合，針對任何企圖以密艙、非法船隻偷渡犯罪集團，採取「從速、從嚴」態度打擊，以全面維護邊境法治。

金門 偷渡 海巡署

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