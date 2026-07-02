國道3號竹田段死亡車禍 轎車連環撞翻覆路中央駕駛不治

國道3號屏東竹田段今天上午發生死亡車禍，一輛轎車不明原因撞擊另一輛同向轎車後，再撞向內側護欄翻覆，肇事駕駛送醫不治死亡。由於肇事車輛橫倒在路中央，也造成國3南下路段無法通行，封閉約50分鐘，至於車禍原因仍待警方調查。

今天上午6時6分國道3號竹田路段南向411.8公里處，27歲吳姓男子駕駛的轎車，不明原因先撞擊行駛於外側車道由45歲陳姓男子駕駛的轎車，再撞擊內側護欄後翻覆。吳男送潮州安泰醫院救治，7時10分宣告不治，陳男未受傷。

吳男酒測值尚待檢驗，陳男則無酒精反應。由於肇事車輛整個橫倒路中央，造成車道封閉，車流無法通行一度壅堵，直至6時50分事故排除後，車潮才慢慢散去。

警方呼籲，駕駛上路前務必養足精神，雙手握著方向盤專注開車，並注意前方動態及保持安全距離，以免一時疏忽或分心，危害自身及其他用路人。

國道3號屏東竹田段今天上午發生死亡車禍，肇事車輛橫倒在路中央，駕駛送醫不治死亡。圖／警方提供