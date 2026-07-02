「警界范冰冰」被檢舉1年嘉獎逾500支！北檢分案黑金專組偽造文書調查中

亮眼外型、有安撫性女警支撐的「警界范冰冰」丁姓女警，近日捲入刑案獎勵提報爭議，被匿名檢舉一年累積逾500支嘉獎，部分案件未參與第一線搜索卻拿到「共辦案件」獎勵。台北市警局信義分局今年6月自清報請北檢指揮，北檢日前分案，由檢肅黑金專組忠組依偽造文書罪嫌偵辦中。

丁姓女警是知名警花，早年在基隆服務因執勤形象受到注意，入選「警光」電子月曆，目前在台北市信義分局任偵查佐，長期在內勤工作，1年竟累積逾500支嘉獎，今年考取警大警佐班，被匿名檢舉浮報獎勵爭議後，最終，她未報到、放棄資格。

對此，信義分局表示，員警簽陳刑事案件獎勵時，相關文件整備未臻齊全，程序涉有疏失，將待調查後撤銷相關獎勵，以維護功績獎勵制度；將逐案檢視簽辦程序與提報內容，如查有違法或違失，將依法處理。

信義分局今年6月間報請北檢指揮偵辦，北檢日前已分案，並交由黑金專組檢察官偵處，關於提報獎勵是否偽造文書，被檢舉者是否不實領獎等情狀，均尚待調查釐清。