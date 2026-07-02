桃園市警察局結合各單位通力合作，全面壓制幫派囂張氣焰並斷絕其資金來源。圖：警方提供

桃園市警察局針對影響民眾生計最深的「黑金槍毒詐」等犯罪類型，於今(115)年第二季4至6月以除惡務盡及犯罪零容忍的態度，在專案期間，結合各單位通力合作，全面壓制幫派囂張氣焰並斷絕其資金來源，於3個月內迅速斬獲豐碩戰果。警方用行動證明，任何不法行徑在桃園都無所遁形。

桃園市警察局全面壓制幫派囂張氣焰並斷絕其資金來源，於3個月內迅速斬獲豐碩戰果。圖：警方提供

市警局表示，各分局於專案期間規劃高密度掃蕩作為，置重點於幫派堂口、圍事、寄生營業據點及指標性場所，全面壓制幫派囂張氣焰，並採取高強度的查緝策略，強力執行掃黑、肅槍、緝毒及打擊詐欺集團。統計專案期間4月1日起至6月30日止，查獲各類刑事案件1萬4000餘件，較115年1至3月增加近千件。其中檢肅黑幫組織案件12件59人、查獲非法槍枝16枝、詐欺集團137件160人、查扣不法利得總計1316萬餘元、緝狐專案犯嫌21人、詐欺通緝犯546人，毒品犯罪1963人、毒駕679人，查扣毒品毛重共3萬3383公克等，成果相當豐碩。

桃園市警察局對於任何危害社會治安、欺壓善良民眾的犯罪行為，絕不寬貸，將持續強力執法。圖：警方提供

警察局長廖恆裕表示，掃黑、肅槍、緝毒及打詐為當前治安工作重點，對於任何危害社會治安、欺壓善良民眾的犯罪行為，警方絕不寬貸，將持續強力執法，逐一查緝到案，並追查不法金流，從源頭瓦解犯罪組織。廖恆裕強調，警察局有信心、有決心，更有能力維護社會治安，守護市民生命財產安全，請民眾安心。同時提醒，依托咪酯類毒品自6月27日起已列為第一級毒品，凡製造、運輸或販賣者，依法可處死刑或無期徒刑等重刑；施用第一級毒品者，亦將面臨6個月以上、5年以下有期徒刑之刑責。警方特別呼籲，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類毒品絕非一般電子煙產品，無論販售、供應或施用，均將面臨嚴厲的刑事追訴，切勿因好奇心、外觀新穎或同儕慫恿而輕易嘗試，以免觸法並危害自身健康。

桃園市警察局有信心、有決心，更有能力維護社會治安，守護市民生命財產安全。圖：警方提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園市警局全面壓制黑金槍毒詐 3個月查獲逾1.4萬刑事案件

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