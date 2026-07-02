桃園火車站冒濃煙！2樓店家失火 6消防車緊急趕抵 無人傷亡

桃園火車站2樓一間店家今天清晨發生火警，5時40分許店內冒出濃煙並觸動車站火警警報，鐵路警察局桃園分駐所員警獲報後火速趕抵，立即拉起封鎖線並協助疏散旅客與站內工作人員；火勢在消防人員抵達前，已由店內自動灑水設備啟動撲滅，未釀成人員傷亡。

桃園市消防局指出，2日清晨5時44分接獲報案，指桃園火車站2樓一間商店起火，隨即派遣消防車6輛、救護車2輛，共23名消防人員趕赴現場搶救。

消防人員到場了解，起火點位於2樓一間店家內部，疑似是廚房廚具及備用材料起火燃燒，火勢並向上延燒到上方冷氣室內機，燃燒面積約0.5平方公尺。消防人員5時52分抵達時，站內自動灑水設備已偵測火警並成功啟動撲滅火勢，後續未再出水灌救，於6時47分返隊。

火警發生時，鐵路警察局桃園分駐所員警也同步趕赴現場，除拉起封鎖線進行警戒外，並協助疏散站內旅客與工作人員，確保人員安全，車站整體營運未受重大影響。

消防局表示，此次火警未造成人員受傷或受困，詳細起火原因將由消防局火災調查科進一步調查釐清。

桃園火車站2樓一間店家今天清晨發生火警，所幸火勢在消防人員抵達前，已由店內自動撒水設備啟動撲滅。記者朱冠諭／翻攝