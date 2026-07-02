國道「飛鏢釘」27件輪胎遭刺！警清查廢五金回收場 籲民提供線索

國道一號湖口至竹北路段6月26日至28日接連發生金屬散落物刺穿車輛輪胎事故，造成多名用路人受害。國道公路警察局第二公路警察大隊表示，截至目前已受理27件民眾報案，警方正全力追查金屬散落物來源及相關車輛，同步訪查周邊廢五金回收場所，積極追查金屬散落物來源及涉案車輛，並呼籲受害駕駛及掌握線索的民眾協助提供相關證據。

第二公路警察大隊表示，針對國道一號湖口至竹北路段發生的金屬掉落物刺穿車輛輪胎交通事故，目前已受理27件報案，警方已調閱沿線監視器（CCTV）及ETC門架資料，並同步訪查周邊廢五金回收場所，積極追查金屬散落物來源及涉案車輛，希望盡速釐清事故原因。

警方呼籲，曾於6月26日至28日期間行經國道一號湖口至竹北路段，因金屬散落物造成輪胎或車輛受損的駕駛人，應妥善保存行車紀錄器影像、車輛維修單據及其他相關證物，並儘速與第二公路警察大隊聯繫報案，以利警方彙整案情、追查肇事來源。

此外，若其他用路人掌握金屬散落物來源、載運車輛或相關影像資料，也請主動向警方提供線索，協助警方儘速偵辦，共同維護國道行車安全，避免類似事件再次發生。