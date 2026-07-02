桃園火車站2樓餐飲店清晨火警　自動灑水撲滅無傷亡

桃園火車站今天清晨發生火警，位於2樓餐飲店廚房起火，桃園市消防局獲報趕往搶救，現場自動灑水設備已先行啟動將火勢撲滅，無人員傷亡或受困，起火原因仍待調查釐清。

有民眾在社群網站發文表示，一早到桃園火車站搭車，發現外面停放消防車，沒有下雨2樓大廳卻在淹水，水面上浮著一層厚厚的油，現場部分區域封閉清理中，提醒通勤族早一點出門。

桃園市消防局表示，消防人員於清晨5時44分獲報，火警地點位於桃園火車站2樓，現場建築物為地上2層鋼筋混凝土結構。救難人員抵達發現2樓店家廚房廚具及材料起火，並延燒上方冷氣室內機，燃燒面積約0.5平方公尺，由於自動灑水設備已發揮作用撲滅火勢，現場未需出水搶救。

消防局指出，火警未造成人員受困或受傷，火勢僅於店家廚房範圍未擴大延燒。消防人員完成現場安全確認及處置後返回，這次救災共出動消防人員23名、消防車6輛及救護車2輛。至於詳細起火原因及財物損失，仍待火災調查人員進一步鑑定。