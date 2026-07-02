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影／基隆某大樓昨晚大火有爆炸聲 60歲男屋主受困救出送醫不治
基隆市中山區中山二路1巷一棟大樓3樓昨晚9時38分發生火警，火舌竄出，消防人員趕至時已全面燃燒，並傳出爆炸聲，消防人員撲滅火勢後進屋搜索，救出受困房間屋主60歲邱男，到院前OHCA（沒有呼吸心跳），搶救後宣告不治，起火原因消防局已採證調查，警方今天將報請檢方相驗。
基隆市消防局昨晚9時38分獲報，中山區中山二路1巷一棟大樓3樓發生火警，消防人員到達時已全面燃燒，火舌竄出，鄰居報案疑有人受困。派遣信二分隊、仁愛分隊、中山分隊、七堵分隊及第一大隊前往搶救。
消防人員先布水線射水，十多分鐘後控制火勢，約10時撲滅火勢。消防人員進屋搜索後發現，10時20分救出受困房間的屋主邱姓男子，緊急送醫搶救，昨晚10時50分宣告不治，疑吸入過量濃煙。
採證人員初步懷疑可能是電線走火，當時邱男獨自在家睡覺。消防局表示，起火原因已採證釐清。警方今天報請檢方相驗調查死因。
消防局第一大隊副大隊長王博昇表示，到達現場時火勢很大，屋主邱男當時獨自在家，疑在房間內睡覺逃生不及，有親戚從外要開門救人，但火勢及濃煙太大，無法進入搶救。消防人員在火勢控制後進入人命搜索，從房間救出時邱男，呈現OHCA，送基隆長庚醫院搶救。
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