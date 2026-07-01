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影／基隆大火濃煙太大家屬開不了門 60歲男屋主救出已無呼吸心跳

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中山區中山二路1巷一棟大樓今晚9時38分發生火警，火舌竄出，消防人員趕至時已全面燃燒，10時火勢撲滅，消防人員進屋搜索，10時20分救出受困在最裡面一間房間的屋主、60歲邱男，到院前OHCA（沒有呼吸心跳），正在搶救中。現場疑傳出爆炸聲，起火原因還要調查。

基隆市消防局今晚9時38分獲報，中山區中山二路1巷一棟大樓3樓發生火警，消防人員到達時已全面燃燒，火舌竄出，鄰居報案疑有人受困。派遣信二分隊、仁愛分隊、中山分隊、七堵分隊及第一大隊前往搶救。

消防人員先布水線射水，十多分鐘後控制火勢，約10時撲滅火勢。消防人員進屋搜索後發現，10時20分救出受困房間的屋主邱姓男子，緊急送醫搶救。初步懷疑可能是電線走火，當時邱男獨自在家睡覺。

消防局第一大隊副大隊長王博昇表示，到達現場時火勢很大，屋主邱男當時獨自在家，疑在房間內睡覺逃生不及，有親戚從外要開門救人，但火勢及濃煙太大，無法進入搶救。消防人員在火勢控制後進入人命搜索，從房間救出時邱男，已呈現OHCA，送基隆長庚醫院搶救。

基隆大樓火警煙太大家屬難開門救人，60歲男屋主被消防人員救出時OHCA。記者游明煌／翻攝
基隆大樓火警煙太大家屬難開門救人，60歲男屋主被消防人員救出時OHCA。記者游明煌／翻攝

基隆大樓火警煙太大家屬難開門救人，60歲男屋主被消防人員救出時OHCA。記者游明煌／翻攝
基隆大樓火警煙太大家屬難開門救人，60歲男屋主被消防人員救出時OHCA。記者游明煌／翻攝

基隆大樓火警煙太大家屬難開門救人，60歲男屋主被消防人員救出時OHCA。記者游明煌／翻攝
基隆大樓火警煙太大家屬難開門救人，60歲男屋主被消防人員救出時OHCA。記者游明煌／翻攝

爆炸 基隆 消防人員 OHCA

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