彩虹橋觀賞水舞突昏倒無生命跡象 北市警急取AED救回印尼女

台北市松山區彩虹橋水舞廣場日前舉辦盛大的水舞嘉年華，吸引大批民眾前往，不料一名印尼籍女遊客在觀賞期間，疑因天氣炎熱引發中暑，竟突然昏倒且一度失去呼吸心跳，所幸現場執勤的松山分局員警反應迅速，立即呼叫派出所內同事帶AED到場搶救，成功在黃金時間內將人從鬼門關前拉回，送醫撿回一命。

松山分局松山派出所日前晚間8時許獲報，稱彩虹橋水舞廣場有遊客昏倒且失去意識，急需救援，當時活動現場人潮眾多，員警火速趕抵現場，發現47歲印尼籍依姓女子疑似中暑癱倒在地。

現場員警立即打119叫救護車，也緊急通報派出所內同仁攜帶AED趕赴現場支援，在警、消與醫護人員分秒必爭的接力搶救，依女送醫後恢復呼吸心跳，成功脫離險境。

松山警方呼籲，夏季氣溫炎熱，民眾若參加戶外活動，務必注意防曬並定時補充水分，若出現頭暈、噁心、心跳加速等熱傷害徵兆，應立即移至陰涼處休息，必要時儘速就醫，以避免造成身體不可逆的傷害。