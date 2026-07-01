正對哺乳室！她赫見台中某賣場偵煙器藏攝影機急報警 業者說話了

台中市豐原區某賣場哺乳室和女廁正前方，被消費者發現煙霧偵測器內有監視器；業者聲明，監視器拍攝內容只是門口，未涉及女廁和哺乳室內部，未侵犯相關隱私問題。示意圖／ingimage

台中市豐原區某賣場哺乳室和女廁正前方，被消費者發現煙霧偵測器內有監視器，PO網後引起近3萬人關心，豐原警分局員警到場查看後說明，目前查無不法；業者在網路聲明，監視器拍攝內容只是門口，未涉及女廁和哺乳室內部，未侵犯相關隱私問題。

一名女子今天在網路Threads發文和照片說，她在豐原某賣場發現，哺乳室正前方和女廁門口上方角落的煙霧偵測器疑有監視器，她已報警，確認是監視器，她強調監視器鏡頭對著門口拍，請問業者，拍攝誰進出女廁和哺乳室是何意圖？為什麼不是拍男廁，她說沒有一個人想要在不知情下被紀錄進出哺乳室和如廁。此貼文引起近3萬人點看。

賣場隨即在貼文下方留言說明，警方今天已到場確認並檢視相關影像畫面，確認拍攝內容僅為門口畫面，未涉及女廁及哺乳室內部，亦未侵犯相關隱私。

該公司尊重並重視每位消費者的意見，也懇請外界理性看待相關事件，勿散布或轉傳未經查證之不實資訊，以免造成誤解。如有不實指控、惡意造謠或損害公司商譽之情事，該公司將保留並依法採取相關法律行動以維護自身權益。

豐原警分局今晚說明，員警到場查看，監視器角度從外拍到哺乳室門口，門關後無法拍到室內情形，目前查無不法情形。