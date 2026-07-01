警察在旁都敢動手！討債網紅打人畫面流出 中壢分局：2024年影片

討債網紅「中壢鐘小鐘」近日到桃園內壢某章魚燒攤商討債，引起外界關注，近日網路討論，鐘小鐘有討債事件，網紅「蹦闆」也在現場，甚至警察在旁邊都敢動手，認為中壢分局應該要有動作。中壢分局澄清，該影片是前2年的事件，並非近日發生。

中壢分局說明，有關網路流傳影片，是2024年10月19日3時40分許，於中壢區環中東路的竊案，並非近期事件。警方事發當天凌晨獲報呂男店面多日遭竊盜，竊嫌仍在現場藏匿，立即派員趕赴現場。

警方到場後，與被害人呂男等人四處搜尋竊嫌，逾30分鐘後，被害人於鄰近民宅頂樓尋獲48歲黃姓竊嫌並帶至一樓，警方隨後上前了解，因連日遭同一竊嫌行竊，呂男與10多名友人突然情緒激動攻擊竊嫌，隨即嚴厲喝止被害人及友人行為，並呼叫快打警力支援，呂男等人於支援警力到達前即停手，警方立即將黃姓竊嫌帶離排除現場，依法偵辦。另針對黃嫌遭毆打一節，黃嫌未完成指認程序，但警方仍同步蒐報，依法移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方對於任何違法犯罪行為均秉持依法究辦立場，無論涉嫌竊盜或聚眾施暴，均依法追究相關人員責任，絕不容許任何人以私刑或暴力方式解決糾紛。