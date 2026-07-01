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國道竹北至湖口段驚見「飛鏢釘」一票人中招 警：已受理27件報案

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導

國道一號竹北至湖口路段從6月26日至28日接連發生多起「飛鏢釘」，導致駕駛的輪胎破損，國道公路警察局第二公路警察大隊今天表示，截至目前已受理27件民眾報案，警方已調閱沿線CCTV及ETC影像進行比對分析，並持續積極過濾、追查相關肇事車輛，也有被害人倡議成立自救會。

首起報案發生於27日下1點49分，王姓男子行經南下91公里外側車道時，左前與左後輪同時被疑似廢五金角材的釘子刺破，所幸人員無大礙。另有網友指出，修車廠師傅3天內已修10多輛中鏢車，實際受害數恐遠高於報案數，這兩天駕駛們互相提醒行經竹北、湖口段「小心中鏢」。

國道2隊今天表示，從上周五到周日3天共受理27起國道「飛鏢釘刺胎」事件，發生路段在國一竹北到湖口的南下、北上車道都有。事故發生後，已立即聯繫交通部高速公路局交控中心派員加強路面清掃作業，以排除路面障礙物，維護高速公路行車安全，避免類似事故再度發生。

目前正調閱CCTV及ETC影像，持續過濾分析相關肇事車輛中。案發後已聯繫高公局交控中心派員加強路面清掃作業。警方也提醒，用路人載運貨物時，應確實做好覆蓋、捆紮及固定措施，避免物品滲漏、飛散、脫落或掉落，危及自身及其他用路人安全。

警方表示，若駕駛人未妥善固定載運物品，將依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款規定，處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰；若因此導致交通事故造成他人重傷或死亡，還可能面臨吊扣或吊銷駕照處分；若致生往來危險，則將依公共危險罪偵辦。

國道公路警察局第二公路警察大隊今天表示，截至目前已受理27件民眾報案。圖／警方提供
國道公路警察局第二公路警察大隊今天表示，截至目前已受理27件民眾報案。圖／警方提供

國道 竹北 車道

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