海巡署45組多旋翼無人機交貨 將培養執勤人員具操作能力

為強化海巡無人機操作及空中偵蒐能量，海巡署艦隊分署今年採購45組多旋翼無人機訓練機，今天全數完成驗收交貨，將分配予各海巡隊自主訓練使用，朝海空一體、精銳海巡的目標邁進，打造整合岸、海、空的立體海巡戰力。

海巡署表示，近年海巡勤務型態日趨多元，無論海域執法、救生救難、漁業巡護，或是應對中國灰色地帶侵擾，均有賴更立即且準確的應處能力。無人機具備機動部署、快速升空及影像即時回傳等特性，是海上執勤的重要輔助工具。

海巡署指出，此次採購訓練機主要目的在於建立第一線海巡單位自主訓練機制，透過常態化訓練讓海巡人員熟悉無人機操作要領，培養每一位執勤人員皆具備初級無人機操作能力，使科技裝備更有效落實於勤務現場。今年採購的45架多旋翼無人機訓練機今天已全數完成驗收交貨，後續將分配所屬各海巡隊訓練使用。未來艦隊分署也將陸續建置各型無人載具及相關輔勤裝備，開創全新的海巡執勤模式。

艦隊分署45組無人機訓練機到位。記者黃子騰／翻攝

海巡署艦隊分署今年採購45組多旋翼無人機訓練機，今天全數完成驗收交貨。記者黃子騰／翻攝