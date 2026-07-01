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收容人戒菸比賽新竹監獄表揚 獲獎者直呼自豪

中央社／ 新竹市1日電

法務部舉辦收容人「2026戒菸就贏比賽」，有成功戒菸的獲獎者說，曾因爬樓梯又喘又咳，最終靠著運動、家人鼓勵熬過抽菸念頭，直呼戒菸是他最自豪的事。

法務部自2010年起舉辦收容人戒菸就贏比賽，今天在新竹監獄舉行公開檢測暨頒獎典禮，6組來自不同地區的獲獎者齊聚，透過尿液、呼氣檢測，確認戒菸成功。

法務部矯正署長林憲銘接受媒體聯訪表示，今年共有500多組報名參加戒菸比賽，最終共7組獲獎，其中1人獲得首獎新台幣3萬元獎金，另6組則分別獲頒6000元。

林憲銘致詞說，過去入監服刑的抽菸人數很多，要鼓勵戒菸真的不容易，希望獲獎者可以將這份榮譽及喜悅帶回各機關，鼓勵同學們一起戒菸，讓身體更健康。

董氏基金會義工、藝人李㼈受訪說，他曾是菸齡27年的「老菸槍」，2010年參加董氏基金會的戒菸活動成功戒菸，以過來人身分鼓勵戒菸，不僅身體可以健康，家庭也會更和諧。

比賽獲得首獎、來自台北監獄的陳同學說，曾因爬樓梯會喘、易咳嗽，但一直都沒有認真戒菸，此次參加比賽靠著運動、家人鼓勵，努力熬過想抽菸的念頭，能夠成功戒菸是他最引以為傲的事。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

監獄 戒菸 法務部

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