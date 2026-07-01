國中生吵架後「離奇失蹤」急報案 警找半天…棉被裡挖出熟睡少年

彰化和美鎮一名國中生因課業與父親發生爭執後便不見蹤影，哥哥遍尋家中仍找不到人，加上弟弟平日騎乘的腳踏車也不在原處，擔心他一氣之下離家出走，急忙向警方報案協尋。員警獲報後立即展開搜尋，最後折返住家重新查看時，竟在房間裡發現一團「人形棉被」，掀開一看，失蹤的少年竟睡得正香，讓眾人虛驚一場。

這起烏龍失蹤事件，起因於少年因課業問題與父親發生口角後回到房間休息。哥哥在家中找了一圈都沒看到弟弟，加上距離爭執已超過3個小時，電話遲遲無人接聽，又發現腳踏車也不在，以為他負氣離家出走，眼看天色漸暗，擔心發生意外，趕緊前往和美派出所報案協尋。

警方接獲通報後不敢大意，立即派員前往了解，除在住家周邊道路、公園及超商等少年可能出沒地點搜尋外，也持續擴大範圍查找，但始終未發現蹤影，讓家屬焦急不已。

隨著夜色加深，員警一邊安撫家屬情緒，一邊陪同返回住處重新清查，逐一檢視屋內各個房間及角落。就在查看少年房間時，員警發現床上有一團隆起、宛如「人形」的棉被，直覺有異，上前掀開後，赫然發現少年蜷縮其中熟睡，對外界尋人行動全然不知，現場氣氛瞬間由緊張轉為鬆一口氣。

警方事後了解，少年與父親爭執後並未離家，而是回房洗澡後直接睡覺。他平時就習慣將整個人包覆在棉被中入睡，家人因心急僅簡單查看房間，未掀開棉被確認，才誤以為人已離家，意外鬧出一場尋人烏龍。

和美分局提醒，青春期孩子情緒起伏較大，家長應多留意其生活與心理狀態，遇到衝突時應加強溝通與確認，避免因誤判情況而造成不必要的恐慌與社會資源耗費，若確實有失聯情形，應及早通報警方協助。