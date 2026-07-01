快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌案 父親顏慶章首發聲批楊珍妮說謊

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

國中生吵架後「離奇失蹤」急報案 警找半天…棉被裡挖出熟睡少年

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化和美鎮一名國中生因課業與父親發生爭執後便不見蹤影，哥哥遍尋家中仍找不到人，加上弟弟平日騎乘的腳踏車也不在原處，擔心他一氣之下離家出走，急忙向警方報案協尋。員警獲報後立即展開搜尋，最後折返住家重新查看時，竟在房間裡發現一團「人形棉被」，掀開一看，失蹤的少年竟睡得正香，讓眾人虛驚一場。

這起烏龍失蹤事件，起因於少年因課業問題與父親發生口角後回到房間休息。哥哥在家中找了一圈都沒看到弟弟，加上距離爭執已超過3個小時，電話遲遲無人接聽，又發現腳踏車也不在，以為他負氣離家出走，眼看天色漸暗，擔心發生意外，趕緊前往和美派出所報案協尋。

警方接獲通報後不敢大意，立即派員前往了解，除在住家周邊道路、公園及超商等少年可能出沒地點搜尋外，也持續擴大範圍查找，但始終未發現蹤影，讓家屬焦急不已。

隨著夜色加深，員警一邊安撫家屬情緒，一邊陪同返回住處重新清查，逐一檢視屋內各個房間及角落。就在查看少年房間時，員警發現床上有一團隆起、宛如「人形」的棉被，直覺有異，上前掀開後，赫然發現少年蜷縮其中熟睡，對外界尋人行動全然不知，現場氣氛瞬間由緊張轉為鬆一口氣。

警方事後了解，少年與父親爭執後並未離家，而是回房洗澡後直接睡覺。他平時就習慣將整個人包覆在棉被中入睡，家人因心急僅簡單查看房間，未掀開棉被確認，才誤以為人已離家，意外鬧出一場尋人烏龍。

和美分局提醒，青春期孩子情緒起伏較大，家長應多留意其生活與心理狀態，遇到衝突時應加強溝通與確認，避免因誤判情況而造成不必要的恐慌與社會資源耗費，若確實有失聯情形，應及早通報警方協助。

彰化和美一名國中生被家人報警失蹤，警方協尋後居然在自家棉被窩裡找到這名熟睡少年。圖／警方提供
彰化和美一名國中生被家人報警失蹤，警方協尋後居然在自家棉被窩裡找到這名熟睡少年。圖／警方提供

彰化 失蹤

延伸閱讀

高雄某高中校長命案 頭部有外傷陳屍在校長室內

金門獨居婦陳屍住家飄異味 鄰居驚見蒼蠅盤旋報警揭憾事

荔枝園 驚見女裹屍

高雄某高中男校長失聯數小時 被發現陳屍校長室廁所

相關新聞

八里大貨車追撞聯結車 車頭嚴重凹陷駕駛一度受困

新北市八里區台北港今午2時許發生追撞車禍。53歲李男駕駛大貨車行經台北港2號出口外時，不明原因追撞前方46歲錢男駕駛的聯結車，大貨車車頭當場凹陷李男受困車內。消防人員使用破壞器具將李男救出送醫，所幸無生命危險，車禍原因仍查。

海巡署45組多旋翼無人機交貨 將培養執勤人員具操作能力

為強化海巡無人機操作及空中偵蒐能量，海巡署艦隊分署今年採購45組多旋翼無人機訓練機，今天全數完成驗收交貨，將分配予各海巡隊自主訓練使用，朝海空一體、精銳海巡的目標邁進，打造整合岸、海、空的立體海巡戰力。

國中生吵架後「離奇失蹤」急報案 警找半天…棉被裡挖出熟睡少年

彰化和美鎮一名國中生因課業與父親發生爭執後便不見蹤影，哥哥遍尋家中仍找不到人，加上弟弟平日騎乘的腳踏車也不在原處，擔心他一氣之下離家出走，急忙向警方報案協尋。員警獲報後立即展開搜尋，最後折返住家重新查看時，竟在房間裡發現一團「人形棉被」，掀開一看，失蹤的少年竟睡得正香，讓眾人虛驚一場。

金門獨居婦陳屍住家飄異味 鄰居驚見蒼蠅盤旋報警揭憾事

金門縣金城鎮古崗地區今中午傳出死亡案件，一名60多歲董姓婦人獨居住家多日未露面，鄰居近日聞到屋內飄出異味，又發現大批蒼蠅聚集在門窗附近，擔心發生意外，趕緊報警求助。警消破門入內後，發現董婦倒臥在一樓樓梯旁，已明顯死亡多時，初步研判疑似跌倒撞擊頭部致命，詳細死因仍待檢警相驗釐清。

金錢豹傳冷氣行員工遭電擊3度灼傷 市府：依法開罰、要求停工

台中市消防局在今天上午獲報，西屯區台灣大道一間公司有員工遭電擊，消防隊到場，發現是員工嘗試自行修繕電器時被380V電壓電傷，有3度25%面積受傷，已送醫急救，經市府確認，案發地為金錢豹酒店，當時是冷氣行徐姓員工更換電源開關時發生意外，已依職安法，要求停工，將裁處5萬元至450萬元罰鍰。

蝴蝶谷步道落石4死1傷 實地會勘結論：雨量累積釀災、持續封閉

台中市和平區蝴蝶谷步道1.2K上月27日發生落石4死1傷意外，林業及自然保育署台中分署與專家到現場會勘，研判近期雨量累積導致邊坡岩塊崩落的自然災害。依據現勘結果，蝴蝶谷步道持續封閉，並針對步道沿線潛在危害持續觀察與調查。後續再擬定相關經營管理措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。