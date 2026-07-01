快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌案 父親顏慶章首發聲批楊珍妮說謊

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

金門獨居婦陳屍住家飄異味 鄰居驚見蒼蠅盤旋報警揭憾事

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

金門縣金城鎮古崗地區今中午傳出死亡案件，一名60多歲董姓婦人獨居住家多日未露面，鄰居近日聞到屋內飄出異味，又發現大批蒼蠅聚集在門窗附近，擔心發生意外，趕緊報警求助。警消破門入內後，發現董婦倒臥在一樓樓梯旁，已明顯死亡多時，初步研判疑似跌倒撞擊頭部致命，詳細死因仍待檢警相驗釐清。

據了解，附近住戶近日經過董婦住家時，察覺屋內飄出陣陣異味，且門窗周邊聚集不少蒼蠅，不斷飛向屋內，懷疑屋內恐有異狀，立即通報警消到場協助。

消防人員抵達後，因大門反鎖，利用器材破門進入屋內，隨即在一樓樓梯附近發現董婦倒地不起，遺體已出現明顯變色，頭部附近留有血跡，研判死亡時間已超過3天。

警方勘查現場後表示，屋內並無遭翻動跡象，也未發現外力侵入情形，初步排除他殺可能，推測董婦疑似在屋內跌倒時頭部重創，不幸喪命，確切死因仍待檢警進一步相驗確認。

據悉，董婦平日獨自生活，家屬多居住在台灣本島，雖與同村居民偶有接觸，但平時個性較為低調，不常與鄰里往來，即使親友登門探視，也未必會開門應答。警方已通知家屬返金處理後續事宜，遺體則先移置殯儀館保存，等待檢方相驗。

金門縣金城鎮古崗一名60多歲董姓婦人獨居住家，鄰居聞到異味並發現蒼蠅聚集，報警後警消破門發現婦人陳屍屋內。圖／民眾提供
金門縣金城鎮古崗一名60多歲董姓婦人獨居住家，鄰居聞到異味並發現蒼蠅聚集，報警後警消破門發現婦人陳屍屋內。圖／民眾提供

金門縣金城鎮古崗一名60多歲董姓婦人獨居住家，鄰居聞到異味並發現蒼蠅聚集，報警後警消破門發現婦人陳屍屋內。圖／民眾提供
金門縣金城鎮古崗一名60多歲董姓婦人獨居住家，鄰居聞到異味並發現蒼蠅聚集，報警後警消破門發現婦人陳屍屋內。圖／民眾提供

金門縣金城鎮古崗一名60多歲董姓婦人獨居住家，鄰居聞到異味並發現蒼蠅聚集，報警後警消破門發現婦人陳屍屋內。圖／民眾提供
金門縣金城鎮古崗一名60多歲董姓婦人獨居住家，鄰居聞到異味並發現蒼蠅聚集，報警後警消破門發現婦人陳屍屋內。圖／民眾提供

金門

延伸閱讀

高雄某高中校長命案 頭部有外傷陳屍在校長室內

高雄某高中男校長失聯數小時 被發現陳屍校長室廁所

荔枝園 驚見女裹屍

毒駕車禍1死！嘉市5月碰撞事故釀女乘客不治 檢方將解剖釐清死因

相關新聞

八里大貨車追撞聯結車 車頭嚴重凹陷駕駛一度受困

新北市八里區台北港今午2時許發生追撞車禍。53歲李男駕駛大貨車行經台北港2號出口外時，不明原因追撞前方46歲錢男駕駛的聯結車，大貨車車頭當場凹陷李男受困車內。消防人員使用破壞器具將李男救出送醫，所幸無生命危險，車禍原因仍查。

海巡署45組多旋翼無人機交貨 將培養執勤人員具操作能力

為強化海巡無人機操作及空中偵蒐能量，海巡署艦隊分署今年採購45組多旋翼無人機訓練機，今天全數完成驗收交貨，將分配予各海巡隊自主訓練使用，朝海空一體、精銳海巡的目標邁進，打造整合岸、海、空的立體海巡戰力。

國中生吵架後「離奇失蹤」急報案 警找半天…棉被裡挖出熟睡少年

彰化和美鎮一名國中生因課業與父親發生爭執後便不見蹤影，哥哥遍尋家中仍找不到人，加上弟弟平日騎乘的腳踏車也不在原處，擔心他一氣之下離家出走，急忙向警方報案協尋。員警獲報後立即展開搜尋，最後折返住家重新查看時，竟在房間裡發現一團「人形棉被」，掀開一看，失蹤的少年竟睡得正香，讓眾人虛驚一場。

金門獨居婦陳屍住家飄異味 鄰居驚見蒼蠅盤旋報警揭憾事

金門縣金城鎮古崗地區今中午傳出死亡案件，一名60多歲董姓婦人獨居住家多日未露面，鄰居近日聞到屋內飄出異味，又發現大批蒼蠅聚集在門窗附近，擔心發生意外，趕緊報警求助。警消破門入內後，發現董婦倒臥在一樓樓梯旁，已明顯死亡多時，初步研判疑似跌倒撞擊頭部致命，詳細死因仍待檢警相驗釐清。

金錢豹傳冷氣行員工遭電擊3度灼傷 市府：依法開罰、要求停工

台中市消防局在今天上午獲報，西屯區台灣大道一間公司有員工遭電擊，消防隊到場，發現是員工嘗試自行修繕電器時被380V電壓電傷，有3度25%面積受傷，已送醫急救，經市府確認，案發地為金錢豹酒店，當時是冷氣行徐姓員工更換電源開關時發生意外，已依職安法，要求停工，將裁處5萬元至450萬元罰鍰。

蝴蝶谷步道落石4死1傷 實地會勘結論：雨量累積釀災、持續封閉

台中市和平區蝴蝶谷步道1.2K上月27日發生落石4死1傷意外，林業及自然保育署台中分署與專家到現場會勘，研判近期雨量累積導致邊坡岩塊崩落的自然災害。依據現勘結果，蝴蝶谷步道持續封閉，並針對步道沿線潛在危害持續觀察與調查。後續再擬定相關經營管理措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。