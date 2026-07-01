金門獨居婦陳屍住家飄異味 鄰居驚見蒼蠅盤旋報警揭憾事

金門縣金城鎮古崗地區今中午傳出死亡案件，一名60多歲董姓婦人獨居住家多日未露面，鄰居近日聞到屋內飄出異味，又發現大批蒼蠅聚集在門窗附近，擔心發生意外，趕緊報警求助。警消破門入內後，發現董婦倒臥在一樓樓梯旁，已明顯死亡多時，初步研判疑似跌倒撞擊頭部致命，詳細死因仍待檢警相驗釐清。

據了解，附近住戶近日經過董婦住家時，察覺屋內飄出陣陣異味，且門窗周邊聚集不少蒼蠅，不斷飛向屋內，懷疑屋內恐有異狀，立即通報警消到場協助。

消防人員抵達後，因大門反鎖，利用器材破門進入屋內，隨即在一樓樓梯附近發現董婦倒地不起，遺體已出現明顯變色，頭部附近留有血跡，研判死亡時間已超過3天。

警方勘查現場後表示，屋內並無遭翻動跡象，也未發現外力侵入情形，初步排除他殺可能，推測董婦疑似在屋內跌倒時頭部重創，不幸喪命，確切死因仍待檢警進一步相驗確認。

據悉，董婦平日獨自生活，家屬多居住在台灣本島，雖與同村居民偶有接觸，但平時個性較為低調，不常與鄰里往來，即使親友登門探視，也未必會開門應答。警方已通知家屬返金處理後續事宜，遺體則先移置殯儀館保存，等待檢方相驗。

金門縣金城鎮古崗一名60多歲董姓婦人獨居住家，鄰居聞到異味並發現蒼蠅聚集，報警後警消破門發現婦人陳屍屋內。圖／民眾提供

金門縣金城鎮古崗一名60多歲董姓婦人獨居住家，鄰居聞到異味並發現蒼蠅聚集，報警後警消破門發現婦人陳屍屋內。圖／民眾提供