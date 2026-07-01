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蝴蝶谷步道落石4死1傷 實地會勘結論：雨量累積釀災、持續封閉
台中市和平區蝴蝶谷步道1.2K上月27日發生落石4死1傷意外，林業及自然保育署台中分署與專家到現場會勘，研判近期雨量累積導致邊坡岩塊崩落的自然災害。依據現勘結果，蝴蝶谷步道持續封閉，並針對步道沿線潛在危害持續觀察與調查。後續再擬定相關經營管理措施。
台中市和平區「谷關七雄」之一的唐麻丹山步道，其支線「蝴蝶谷步道」歷經整建後，今年4月30日才全面開放，該步道1.2K上月27日發生落石4死1傷意外；林業及自然保育署台中分署表示，該分署針對過去蝴蝶谷步道1.4k易崩塌處，已採改線方式處理，這次事故地點之前未發生過崩塌。
台中分署上月6月29日辦理「蝴蝶谷步道1.2K邊坡坍塌原因勘查」，現勘結論，本案蝴蝶谷步道1.2k事故地點係為近期雨量累積導致邊坡岩塊崩落的自然災害。依據現勘結果，蝴蝶谷步道持續封閉，並針對步道沿線潛在危害持續觀察與調查。後續再擬定相關經營管理措施。
台中分署提醒，山林環境瞬息萬變，除了虎頭蜂等有毒生物與雷擊，豪雨過後可能也會發生落石、坍方、倒木及路基流失等延遲性災害。提醒山友除了留意步道是否開放，更應審慎評估近期降雨情形、天候、山區環境及自身能力，適時調整或延期行程。
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