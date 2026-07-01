快訊

ETF雙雄配息出爐 0050配息優於去年同期、0056創改季配新高

外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元

詭異飛行軌跡曝光！小飛機撞北京最高大樓 曾與客機相距不到500公尺

聽新聞
0:00 / 0:00

新北萬里漁港消波塊男陳屍 左手臂刺青身分及死因不明

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北萬里區萬里漁港今天下午有民眾發現一名年約40多歲男子倒臥紅燈塔下方消波塊，原本以為失足跌落，警方及消防人員趕至時，男子已經明顯死亡，身體浸泡海水多日已浮腫變形，左手臂有刺青，死因及身分還待調查釐清。

新北市消防局今天下午獲報，萬里區萬里漁港紅燈塔下方消波塊疑似有人跌落，消防人員及金山警分局警員警報趕至，發現男子已明顯死亡多時，因長時間浸泡海水已明顯浮腫。

警方調查，死者穿著黑色短袖上衣、黑色短褲，手臂有刺青，其他部位沒有，身上及附近都沒有找到證件，外觀沒有明顯致命傷痕，死因及身分都還待調查。

警方在附近沒有找到可疑車輛，如何到現場，還是由海上漂至，都要再進一步調查，死亡疑超過24小時。

新北萬里漁港消波塊男陳屍，左手臂刺青身分及死因不明。記者游明煌／翻攝
新北萬里漁港消波塊男陳屍，左手臂刺青身分及死因不明。記者游明煌／翻攝

新北萬里漁港消波塊男陳屍，左手臂刺青身分及死因不明。記者游明煌／翻攝
新北萬里漁港消波塊男陳屍，左手臂刺青身分及死因不明。記者游明煌／翻攝

新北 萬里

延伸閱讀

荔枝園 驚見女裹屍

高雄某高中男校長失聯數小時 被發現陳屍校長室廁所

高雄某高中校長命案 頭部有外傷陳屍在校長室內

台中龍井大貨車下匝道煞不住...3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

相關新聞

金錢豹傳冷氣行員工遭電擊3度灼傷 市府：依法開罰、要求停工

台中市消防局在今天上午獲報，西屯區台灣大道一間公司有員工遭電擊，消防隊到場，發現是員工嘗試自行修繕電器時被380V電壓電傷，有3度25%面積受傷，已送醫急救，經市府確認，案發地為金錢豹酒店，當時是冷氣行徐姓員工更換電源開關時發生意外，已依職安法，要求停工，將裁處5萬元至450萬元罰鍰。

蝴蝶谷步道落石4死1傷 實地會勘結論：雨量累積釀災、持續封閉

台中市和平區蝴蝶谷步道1.2K上月27日發生落石4死1傷意外，林業及自然保育署台中分署與專家到現場會勘，研判近期雨量累積導致邊坡岩塊崩落的自然災害。依據現勘結果，蝴蝶谷步道持續封閉，並針對步道沿線潛在危害持續觀察與調查。後續再擬定相關經營管理措施。

新北萬里漁港消波塊男陳屍 左手臂刺青身分及死因不明

新北市萬里區萬里漁港今天下午有民眾發現一名年約40多歲男子倒臥紅燈塔下方消波塊，原本以為失足跌落，警方及消防人員趕至時，男子已經明顯死亡，身體浸泡海水多日已浮腫變形，左手臂有刺青，死因及身分還待調查釐清。

高雄橋頭民宅傳屍臭 警消破門驚見49歲男倒臥身亡

高雄市橋頭區成功南路一處民宅今天下午1時許被鄰居察覺屋內飆出奇怪惡臭，隨即向警方報案，警消獲報趕抵現場使用破門工具將大門撞開，未料入內查看時，發現一名49歲男子已倒臥在地，經救護人員現場評估，明顯死亡多時，不過現場未發現外力介入跡象。

「警界范冰冰」遭檢舉未辦案卻有500支嘉獎 信義警報請北檢調查

曾入選警政署「警光」電子月曆、因亮眼外型被稱為「警界范冰冰」的台北市信義警分局丁姓女偵查佐，近日捲入刑案獎勵提報爭議；她遭匿名檢舉，部分案件疑未實際參與第一線搜索，卻以共同辦案名義列入獎勵名單；並指她一年累積逾500支嘉獎。

北市公車行駛中冒白煙 南港街頭突燒成火球波及2車

台北市南港區舊莊街二段今天上午近10時發生公車火警，一輛公車行駛間突然冒出白煙，66歲鄧姓駕駛察覺異狀後緊急靠邊停車，不料火勢迅速擴大，整輛公車陷入火海，濃煙竄上半空。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。