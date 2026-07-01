新北市萬里區萬里漁港今天下午有民眾發現一名年約40多歲男子倒臥紅燈塔下方消波塊，原本以為失足跌落，警方及消防人員趕至時，男子已經明顯死亡，身體浸泡海水多日已浮腫變形，左手臂有刺青，死因及身分還待調查釐清。

新北市消防局今天下午獲報，萬里區萬里漁港紅燈塔下方消波塊疑似有人跌落，消防人員及金山警分局警員警報趕至，發現男子已明顯死亡多時，因長時間浸泡海水已明顯浮腫。

警方調查，死者穿著黑色短袖上衣、黑色短褲，手臂有刺青，其他部位沒有，身上及附近都沒有找到證件，外觀沒有明顯致命傷痕，死因及身分都還待調查。

警方在附近沒有找到可疑車輛，如何到現場，還是由海上漂至，都要再進一步調查，死亡疑超過24小時。

新北萬里漁港消波塊男陳屍，左手臂刺青身分及死因不明。記者游明煌／翻攝