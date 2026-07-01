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「警界范冰冰」遭檢舉未辦案卻有500支嘉獎 信義警報請北檢調查

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

丁姓女偵查佐因功獎問題捲入爭議。記者廖炳棋／翻攝警光官方臉書
丁姓女偵查佐因功獎問題捲入爭議。記者廖炳棋／翻攝警光官方臉書

曾入選警政署「警光」電子月曆、因亮眼外型被稱為「警界范冰冰」的台北市信義警分局丁姓女偵查佐，近日捲入刑案獎勵提報爭議；她遭匿名檢舉，部分案件疑未實際參與第一線搜索，卻以共同辦案名義列入獎勵名單；並指她一年累積逾500支嘉獎。

信義分局今天表示，員警簽陳刑事案件獎勵時，相關文件整備未臻齊全，程序涉有疏失，將待調查後撤銷相關獎勵，以維護功績獎勵制度。

至於檢舉所指的案件分工是否與獎勵提報內容相符，以及丁女是否確有不實列名、取得多少獎勵，仍待調查釐清。

信義分局指出，已主動報請台北地檢署檢察官指揮偵辦是否有偽造文書問題。

丁女是知名警花，早年在基隆服務時，曾因執勤形象受到注意，入選「警光」電子月曆；轉任信義分局偵查佐後，卻因獎勵提報案受檢舉，信義分局表示，將逐案檢視簽辦程序與提報內容，如查有違法或違失，將依法處理。

北檢 警政署 范冰冰

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