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漢寶巡水溝嚇破膽！村長誤認「裸屍」差點報警 真相超反轉

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐昨日下午巡視台17線、靠近漢寶交流道一帶排水狀況時，在水溝內赫然看見疑似女性身體殘骸散落，包含頭部與四肢分離，一度以為發生<a href='/search/tagging/2/命案' rel='命案' data-rel='/2/136939' class='tag'><strong>命案</strong></a>。記者林敬家／翻攝
彰化縣芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐昨日下午巡視台17線、靠近漢寶交流道一帶排水狀況時，在水溝內赫然看見疑似女性身體殘骸散落，包含頭部與四肢分離，一度以為發生命案。記者林敬家／翻攝

彰化縣芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐昨日下午巡視台17線、靠近漢寶交流道一帶排水狀況時，在水溝內赫然看見疑似女性身體殘骸散落，包含頭部與四肢分離，畫面相當逼真，一度以為發生命案，嚇得準備報案，他鼓起勇氣上前細看才發現是遭拆解丟棄的矽膠情趣娃娃，虛驚一場。

鄭鵬豐表示，近日豪大雨頻繁，他趁昨日天氣放晴，騎車巡視社區排水狀況，沒想到會遇上這種誤會場景。他也坦言，第一眼衝擊感極強，腦筋一片空白，因矽膠娃娃材質，加上頭顱、軀幹散落水溝，才造成驚悚錯覺，所幸只是虛驚一場。若發生在夜間，恐怕會引起更大恐慌。

他呼籲民眾，廢棄情趣娃娃屬於大型廢棄物應依規定交由清潔隊處理，不應隨意丟入排水溝，不僅可能阻塞水路，也容易造成不必要的驚嚇與誤判。目前他已通報公路總局彰化工務段派員清除，儘速恢復排水暢通。

清潔隊也指出，矽膠娃娃內材質物品結構複雜，內部常含金屬支架與電子零件，需拆解分類後才能妥善處理，呼籲民眾切勿任意棄置。

命案

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