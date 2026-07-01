快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

視線死角釀禍！礁溪聯結車輾壓電輔車 老婦生死一瞬奇蹟無傷

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪路一段今上午發生驚悚車禍，84歲溤姓老婦騎乘醫療電輔車直行，遭53歲吳男駕駛的聯結油罐車右轉撞上，電輔車當場遭大車推擠輾壓，所幸吳男察覺異狀緊急煞停，老婦奇蹟般毫髮無傷，飽受驚嚇，已由家屬陪同預防性送醫。

據監視器畫面顯示，當時聯結車與電輔車同向直行，駕駛在右轉時未留意高度較低且慢速的電輔車，老婦疑似位於聯結車駕駛的視線死角與內輪差範圍，轉彎時車頭撞擊電輔車並一路推擠，驚悚畫面讓目擊路人嚇得連聲驚呼。

所幸兩車的速度都不快，電輔車被壓得面目全非，婦人遭撞後倒向外側，未被輾過，駕駛瞬間急踩煞車，避免災情擴大。

礁溪警分局獲報後到場排除事故，經查吳姓駕駛酒測值零，無毒駕，當時駕駛開著空罐車正要返回公司，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步釐清。

警方呼籲，此案為典型的大型車視線死角事故，高齡長者、行人等弱勢用路人行經路口時，務必提高警覺、遠離大車避免併行；大型車駕駛轉彎時也應確認死角並減速慢行，隨時注意車前狀況，以防範憾事發生。

大型聯結油罐車輾壓電動輔助代步車，驚險一瞬間，所幸老婦倒向外側，毫髮無傷。圖／警方提供
大型聯結油罐車輾壓電動輔助代步車，驚險一瞬間，所幸老婦倒向外側，毫髮無傷。圖／警方提供

大型聯結油罐車輾壓電動輔助代步車，驚險一瞬間，所幸老婦倒向外側，毫髮無傷。圖／警方提供
大型聯結油罐車輾壓電動輔助代步車，驚險一瞬間，所幸老婦倒向外側，毫髮無傷。圖／警方提供

大型聯結油罐車輾壓電動輔助代步車，驚險一瞬間，所幸老婦倒向外側，毫髮無傷。圖／警方提供
大型聯結油罐車輾壓電動輔助代步車，驚險一瞬間，所幸老婦倒向外側，毫髮無傷。圖／警方提供

車禍 礁溪

延伸閱讀

毒駕車禍1死！嘉市5月碰撞事故釀女乘客不治 檢方將解剖釐清死因

影／疑未注意車前狀況 彰化市女騎士險遭大貨車輾過

台中龍井大貨車下匝道煞不住...3轎車慘變「夾心餅乾」6人送醫

嘉義市毒駕2車碰撞 女乘客重傷治療逾月不治

相關新聞

北市公車行駛中冒白煙 南港街頭突燒成火球波及2車

台北市南港區舊莊街二段今天上午近10時發生公車火警，一輛公車行駛間突然冒出白煙，66歲鄧姓駕駛察覺異狀後緊急靠邊停車，不料火勢迅速擴大，整輛公車陷入火海，濃煙竄上半空。

視線死角釀禍！礁溪聯結車輾壓電輔車 老婦生死一瞬奇蹟無傷

宜蘭礁溪路一段今上午發生驚悚車禍，84歲溤姓老婦騎乘醫療電輔車直行，遭53歲吳男駕駛的聯結油罐車右轉撞上，電輔車當場遭大車推擠輾壓，所幸吳男察覺異狀緊急煞停，老婦奇蹟般毫髮無傷，飽受驚嚇，已由家屬陪同預防性送醫。

北市南港舊莊街公車站旁公車起火 全車燃燒火勢猛烈幸車內無人

台北市南港區舊莊街二段9號旁公車站，今天上午9時55分發生公車起火，現場濃煙直竄，整輛公車陷入火海，消防人員趕抵拉水線灌救。

佐倉步道健行摔斷腿 花蓮消防靠四輪傳動救援車縮短救援時間

花蓮佐倉登山步道日前發生登山意外，一名男子健行至約1.5公里處時，因步道受連日降雨影響濕滑，不慎失足跌倒，疑似造成小腿骨折，無法自行下山。花蓮縣消防局獲報後，立即出動四輪傳動救援車上山救援，迅速將傷者接駁下山送醫，展現特殊救援車輛在山域救援中的關鍵效能。

兒子欠錢連累母！討債網紅又大鬧店家 直播貼告示遭逮了

桃園市中壢區忠孝路一帶日前才傳出因兒子欠錢母親遭3名男子上門討債，不料昨(30)日20時26分許33歲鍾男、29歲徐男竟無視警方告誡，再度前往店家前放置標語告示，甚至在網路全程直播。

台中西屯員工修電器遭380V電擊…3度25%面積電灼傷送醫

台中市消防局在今天上午獲報，西屯區台灣大道一間公司有員工遭電擊，消防隊到場，發現是員工嘗試自行修繕電器時被380V電壓電傷，有3度25%面積受傷，已送醫急救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。