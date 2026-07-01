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視線死角釀禍！礁溪聯結車輾壓電輔車 老婦生死一瞬奇蹟無傷
宜蘭礁溪路一段今上午發生驚悚車禍，84歲溤姓老婦騎乘醫療電輔車直行，遭53歲吳男駕駛的聯結油罐車右轉撞上，電輔車當場遭大車推擠輾壓，所幸吳男察覺異狀緊急煞停，老婦奇蹟般毫髮無傷，飽受驚嚇，已由家屬陪同預防性送醫。
據監視器畫面顯示，當時聯結車與電輔車同向直行，駕駛在右轉時未留意高度較低且慢速的電輔車，老婦疑似位於聯結車駕駛的視線死角與內輪差範圍，轉彎時車頭撞擊電輔車並一路推擠，驚悚畫面讓目擊路人嚇得連聲驚呼。
所幸兩車的速度都不快，電輔車被壓得面目全非，婦人遭撞後倒向外側，未被輾過，駕駛瞬間急踩煞車，避免災情擴大。
礁溪警分局獲報後到場排除事故，經查吳姓駕駛酒測值零，無毒駕，當時駕駛開著空罐車正要返回公司，詳細肇事原因及責任歸屬仍待進一步釐清。
警方呼籲，此案為典型的大型車視線死角事故，高齡長者、行人等弱勢用路人行經路口時，務必提高警覺、遠離大車避免併行；大型車駕駛轉彎時也應確認死角並減速慢行，隨時注意車前狀況，以防範憾事發生。
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