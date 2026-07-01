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債務談判爆衝突釀1傷 高雄警朝恐嚇傷害查辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區今天凌晨發生疑似糾紛衝突，楊姓男子與賴姓男子協商債務爆衝突，楊男逃出時跌倒送醫。警方到場帶回賴男，正待楊男手術後查明全案。

據了解，28歲的楊姓男子疑欠賴姓男子（35歲）20萬元，今天凌晨2時許，雙方在左營區勝利路民宅協商債務，因一言不合爆發口角及肢體衝突，楊男逃出賴男的租屋不慎跌倒，造成左腳腳踝受傷。當時另有賴男的友人袁姓男子（29歲）及2名分別26歲、28歲的陳姓男子在場。

救護人員據報趕到勝利路，將楊男送醫急救，隨後警方到場，見賴男等人聚集，其中有人酒後情緒激動，警方上前逐一盤查身分、查問事發原因，並將賴男帶回派出所。

警方表示，將待楊男手術後完成筆錄，彙整相關事證，依涉嫌恐嚇、傷害等罪嫌報請橋頭地檢署指揮偵辦，追究相關涉案人員責任，同時呼籲民眾遇有債務或其他糾紛，應循合法途徑理性處理，避免因一時衝動觸法。

賴姓男子（白衣者）向警方說沒事。記者林保光／翻攝
賴姓男子（白衣者）向警方說沒事。記者林保光／翻攝

高雄 衝突 恐嚇

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