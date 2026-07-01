佐倉步道健行摔斷腿 花蓮消防靠四輪傳動救援車縮短救援時間

花蓮佐倉登山步道日前發生登山意外，一名男子健行至約1.5公里處時，因步道受連日降雨影響濕滑，不慎失足跌倒，疑似造成小腿骨折，無法自行下山。花蓮縣消防局獲報後，立即出動四輪傳動救援車上山救援，迅速將傷者接駁下山送醫，展現特殊救援車輛在山域救援中的關鍵效能。

消防局指出，事故發生於6月29日下午，男子行經佐倉登山步道時滑倒，當場聽見腿部傳出異響，隨後因劇烈疼痛無法行走，只能撥打119求助，消防局獲報後派遣2車3人前往救援。

由於事故地點位於山區步道，且近期降雨造成道路濕滑、坡度陡峭，一般車輛通行不易，救援人員因此出動具備優異越野能力的四輪傳動救援車，快速抵達現場進行傷勢評估，並協助傷者固定包紮。完成初步處置後，再利用四輪傳動車將傷者安全接駁下山，轉由救護車送往醫院接受治療，順利完成救援任務。

消防局表示，此次發揮重要作用的四輪傳動救援車，是由熱心公益人士劉俊庭及吳淑惠於114年共同捐贈。車輛具備優異越野及爬坡性能，可克服山區道路、產業道路及泥濘地形等複雜環境，在登山事故、山域救援及天然災害勤務中，大幅提升消防人員機動性與救援效率，讓救援力量能更快速深入現場，爭取黃金救援時間。

消防局提醒，近期山區持續受降雨影響，步道容易因落葉、青苔及積水而濕滑，民眾登山前應留意天候與路況，穿著具止滑功能的登山鞋，並使用登山杖輔助行走，降低滑倒風險；若發生意外，應立即撥打119求助，避免勉強移動造成傷勢惡化。

花蓮一名男子健行在佐倉步道不慎失足跌倒，疑似造成小腿骨折，無法自行下山。消防局立即出動四輪傳動救援車上山救援，迅速將傷者接駁下山送醫。圖／花蓮縣消防局提供