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上班遲到了 豐原往國道四號國豐路車禍5車連撞1人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區國豐路與豐勢路口今天早上發生車禍，5車連撞，1人受傷，正值上班時間，國道四號上下交流道車流都受阻，許多人擔心上班會遲到，肇事原因由警方調查中。

豐原警分局今天早上7時14分接獲報案，豐原區國豐路三段近豐勢路二段口發生交通事故，立即派員前往現場處理。

經員警到場初步調查，60歲林姓男子駕駛大貨車，沿國豐路三段往豐勢路二段方向行駛，行經事故地點時，與同向行駛之66歲郭姓女子、59歲秦姓男子、61歲吳姓女子及71歲劉姓男子所駕駛之4輛轎車發生碰撞。

警方表示，5名駕駛均無酒駕、毒駕情事，事故造成秦男頸部及胸部挫傷，已由救護人員送醫治療，另4人未受傷，詳細肇事原因及責任歸屬，將由交通警察大隊進一步調查分析研判。

豐原交通分隊小隊長洪元閔呼籲，駕駛人行經路口或車流較多路段時，應減速慢行，保持安全車距，並隨時注意前方路況及周遭車輛動態，切勿因一時疏忽造成事故發生。另提醒大型車駕駛應特別留意車輛周遭視線死角，落實防禦駕駛觀念，共同維護道路交通安全。

豐原警分局今天早上7時14分獲報案指稱，豐原區國豐路三段近豐勢路二段口發生交通事故，到場發現是5車撞。圖／警方提供
豐原警分局今天早上7時14分獲報案指稱，豐原區國豐路三段近豐勢路二段口發生交通事故，到場發現是5車撞。圖／警方提供

豐原警分局今天早上7時14分獲報案指稱，豐原區國豐路三段近豐勢路二段口發生交通事故，到場發現是5車撞。圖／警方提供
豐原警分局今天早上7時14分獲報案指稱，豐原區國豐路三段近豐勢路二段口發生交通事故，到場發現是5車撞。圖／警方提供

豐原警分局今天早上7時14分獲報案指稱，豐原區國豐路三段近豐勢路二段口發生交通事故，到場發現是5車撞。圖／警方提供
豐原警分局今天早上7時14分獲報案指稱，豐原區國豐路三段近豐勢路二段口發生交通事故，到場發現是5車撞。圖／警方提供

車禍 豐原

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