討債男子前往店家前放置標語告示。圖：截自Threads-lbjwe16578836969___728.69__qnn

桃園市中壢區忠孝路一帶日前才傳出因兒子欠錢母親遭3名男子上門討債，不料昨(30)日20時26分許33歲鍾男、29歲徐男竟無視警方告誡，再度前往店家前放置標語告示，甚至在網路全程直播。中壢警分局接獲報案後，隨即出動快打部隊趕赴現場處置，當場強勢將2人逮捕帶回，詢後依法移送偵辦。

2名男子再度前往陳女店中在網路全程直播。圖：截自黃瓊慧-Threads

57歲陳女的兒子因與33歲鍾男、29歲徐男、40歲邱男等3人存有債務關係。導致徐男等3人於日前下午前往忠孝路陳女經營的店舖前要債，進而與其產生口角爭執。內壢派出所獲報派員前往，員警到場後立即勸導雙方理性處理，並實施身分查證、抄登資料及約制告誡。當時全案未發現有暴力、毀損或其他違法情事，陳女也堅不提出告訴。

不料，內壢派出所於昨日晚間再度接獲110報案，指稱中壢區忠孝路店家前遭人放置標語告示，且先前參與要債的鍾男也在現場。警方聞訊立即出動快打部隊前往現場強勢處置，當場將鍾男與徐男等2人強勢帶回。

中壢警分局長林鼎泰強調，絕不容許任何人藉故恐嚇滋擾民眾，更不能以直播方式反覆挑釁公權力。針對任何暴力討債、幫派滋事及危害社會秩序案件，警方必將依法究辦、強力打擊，維護民眾生命財產安全及社會治安。

黃瓊慧在社群貼文透露，鐘男稍早開直播前往忠孝路，且在當天其實有預告要去找麻煩，但人還沒走到店家就被快打部隊直接帶去派出所。她表示，一開始致電給阿姨有接，後來就沒接，店家疑似公休，並直言鐘男故意去那裡「散步」其實要幹嘛大家都心知肚明。貼文也引發網友出面留言力挺表示，「阿姨不要怕，繼續賺錢，我們是附近拳館，來去給你捧場」，同時也有人痛批「桃園瞎人瞎事真的沒在少的」、「桃園已經沒法治了嗎」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：兒子欠錢連累母！討債網紅又大鬧店家 直播貼告示遭逮了