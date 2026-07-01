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台中西屯員工修電器遭380V電擊 3度25%面積電灼傷送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天上午獲報，西屯區台灣大道一間公司有員工遭電擊，消防隊到場，發現是員工嘗試自行修繕電器時被380V電壓電傷，有3度25%面積受傷，已送醫急救。

台中市消防局在今天上午9時34分獲報，西屯區台灣大道二段發生一起電擊傷意外。據報指出，現場一名員工在嘗試自行修繕電器設備時，不慎遭到高達380V的電壓感電擊傷。

由於事發當下設備電源無法立即切斷，情況一度危急。消防單位獲報後，立即派遣黎明分隊出動2輛消防救護車輛與6名人員，由小隊長薛承恩率隊趕往現場展開搶救。

消防隊在上午9時49分回報，現場電器雖有冒煙狀況，但確認僅有1名傷患且已排除危險疑慮，隨即交由救護同仁接手處置。

經評估，該名34歲男性傷患雖意識清楚，但傷勢不輕，右手上臂及臉部受有面積約25％的3度電灼傷，雙眼無法睜開。救護人員在現場給予初步的緊急醫療與包紮處置後，迅速將傷患後送至中國醫藥大學附設醫院接受進一步治療。

台中市西屯區台灣大道一間公司員工今早嘗試修電器的時候被電傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道一間公司員工今早嘗試修電器的時候被電傷。記者陳宏睿／翻攝

台灣大道 台中市

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