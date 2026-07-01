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堅守崗位直至最後一刻 警專校友總會弔唁已故中和員警陳旻群
新北市警局中和警分局南勢派出所員警陳旻群，日前在執行勤務後不幸辭世，消息傳出，震驚警界。台灣警察專科學校校友總會感念其生前克盡職守的奉獻精神，會長戴崇贒昨指派代表前往新北市立殯儀館弔唁，並慰問家屬，傳遞全體校友的哀思與不捨。
陳旻群為警專96年特考班畢業，從警生涯長達17年，今年6月22日，他堅守崗位，接連處理毒品及打架等多起治安案件，為體恤同事辛勞，主動留守協助處理案件，連續執勤長達17小時。
直至深夜退勤返家，不料在翌日清晨準備出勤時，突發身體不適，經送醫搶救後仍宣告不治。
陳員生前工作認真負責，深受長官與同事敬重。他不僅在崗位上兢兢業業，更常利用勤餘時間提攜後進，協助新進員警辦理案件，是警界不可多得的優秀人才。其猝然離世，不僅令警界痛失英才，更讓家屬陷入極度悲痛中。
為表達全體校友的關懷，警專校友總會會長戴崇贒昨天下午派秘書長林義正、副秘書長王輝傑、總幹事吳進義及校友服務處組長賴武成前往靈前致敬，並致送慰問金3萬元，盼家屬能節哀順變。
校友總會強調，每一位守護社會治安的警察，都是國家的中流砥柱。陳旻群盡忠職守、無私奉獻的精神，將永遠留存於校友心中。校友總會亦特別感謝新北市警局長方仰寧、中和警分局分局長陳宇桓、公關室主任廖文昌全程陪同，以及南勢派出所巡佐王友民的協助，使此次慰問活動圓滿順利。
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