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堅守崗位直至最後一刻 警專校友總會弔唁已故中和員警陳旻群

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局中和警分局南勢派出所員警陳旻群，日前在執行勤務後不幸辭世，消息傳出，震驚警界。台灣警察專科學校校友總會感念其生前克盡職守的奉獻精神，會長戴崇贒昨指派代表前往新北市立殯儀館弔唁，並慰問家屬，傳遞全體校友的哀思與不捨。

陳旻群為警專96年特考班畢業，從警生涯長達17年，今年6月22日，他堅守崗位，接連處理毒品及打架等多起治安案件，為體恤同事辛勞，主動留守協助處理案件，連續執勤長達17小時。

直至深夜退勤返家，不料在翌日清晨準備出勤時，突發身體不適，經送醫搶救後仍宣告不治。

陳員生前工作認真負責，深受長官與同事敬重。他不僅在崗位上兢兢業業，更常利用勤餘時間提攜後進，協助新進員警辦理案件，是警界不可多得的優秀人才。其猝然離世，不僅令警界痛失英才，更讓家屬陷入極度悲痛中。

為表達全體校友的關懷，警專校友總會會長戴崇贒昨天下午派秘書長林義正、副秘書長王輝傑、總幹事吳進義及校友服務處組長賴武成前往靈前致敬，並致送慰問金3萬元，盼家屬能節哀順變。

校友總會強調，每一位守護社會治安的警察，都是國家的中流砥柱。陳旻群盡忠職守、無私奉獻的精神，將永遠留存於校友心中。校友總會亦特別感謝新北市警局長方仰寧、中和警分局分局長陳宇桓、公關室主任廖文昌全程陪同，以及南勢派出所巡佐王友民的協助，使此次慰問活動圓滿順利。

警專校友總會會長戴崇贒昨天下午派秘書長林義正、副秘書長王輝傑、總幹事吳進義及校友服務處組長賴武成前往靈前致敬並致送家屬慰問金，圖／警方提供
警專校友總會會長戴崇贒昨天下午派秘書長林義正、副秘書長王輝傑、總幹事吳進義及校友服務處組長賴武成前往靈前致敬並致送家屬慰問金，圖／警方提供

警專校友總會會長戴崇贒昨天下午派秘書長林義正、副秘書長王輝傑、總幹事吳進義及校友服務處組長賴武成前往靈前致敬並致送家屬慰問金，圖／警方提供
警專校友總會會長戴崇贒昨天下午派秘書長林義正、副秘書長王輝傑、總幹事吳進義及校友服務處組長賴武成前往靈前致敬並致送家屬慰問金，圖／警方提供

警專校友總會會長戴崇贒昨天下午派秘書長林義正、副秘書長王輝傑、總幹事吳進義及校友服務處組長賴武成前往靈前致敬並致送家屬慰問金，圖／警方提供
警專校友總會會長戴崇贒昨天下午派秘書長林義正、副秘書長王輝傑、總幹事吳進義及校友服務處組長賴武成前往靈前致敬並致送家屬慰問金，圖／警方提供

警專校友總會會長戴崇贒昨天下午派秘書長林義正、副秘書長王輝傑、總幹事吳進義及校友服務處組長賴武成前往靈前致敬並致送家屬慰問金，圖／警方提供
警專校友總會會長戴崇贒昨天下午派秘書長林義正、副秘書長王輝傑、總幹事吳進義及校友服務處組長賴武成前往靈前致敬並致送家屬慰問金，圖／警方提供

警察 中和

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