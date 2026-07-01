台中阿伯騎車橫衝直撞還遮車牌 民眾怒指移動神主牌提醒小心

民眾今天將行車紀錄器畫面PO在台中東勢臉書社群，指一名阿伯昨晚騎車在東勢區橫衝直撞還遮車牌，多位網友說自己也遇過這名移動神主牌阿伯，提醒大家要小心；東勢警分局今天說明，目前未接獲報案或檢舉此情形。

有車主PO出行車紀錄器畫面在臉書「台中小鎮─東勢山城大小事」，畫面中一名男子騎機車從巷道中竄出，差點撞上直行轎車，男子騎車再往前衝，想直接左轉跨越雙黃線時時看到對向轎車已開到路口，機車急停再往前騎。

車主PO出影片問大家「有人遇過這個阿伯嗎？橫衝直撞還遮蔽車牌」，網友說這種鬼切，撞到他的人會很倒楣，有人說會遮車牌動機不單純，有網友說曾遇過，被這名阿伯嚇死多次；一名網友表示，他昨天也遇到對方，從路口小巷衝出來，連看都不看，好險他開車時速才30公里，網友怒批這是蓄意害人，網友在臉書點名東勢警分局臉書粉專協助追查。

東勢分局今天表示，網傳6月30日一名男子騎機車在東勢區第一橫街與豐勢路口隨意變換車道及逆向行駛交通違規等情事，經民眾將行車影像張貼網路社群，目前該分局尚未接獲用路人報案或檢舉本案。

東勢分局呼籲用路人務必遵守行車安全規定，確保他人與自身用路安全。如有違反道路交通管理處罰條例規定，分局將接獲民眾檢舉，查證後將依法舉發。